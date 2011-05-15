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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

سیمای مرکز آذربایجان غربی 20 ساعته می‌شود

سیمای مرکز آذربایجان غربی 20 ساعته می‌شود

ساعت پخش برنامه‌های سیمای مرکز آذربایجان غربی از سوم خردادماه به 20 ساعت افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، شکرنیا، مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی گفت: تمهیدات لازم با ایجاد زیر ساخت‌ها برای این اتفاق مهم فرهنگی صورت گرفته و در این راستا برنامه‌های سیمای مرکز همه روزه از ساعت 6 صبح تا 2 بامداد برای مخاطبان پخش می‌شود.

شکرنیا با اشاره به افزایش ساعات پخش برنامه در تعدادی از مراکز صدا و سیمای استانها افزود: مرکزآذربایجان غربی نیز با توجه به قابلیت‌های مناسب از جمله استان‌هایی است که از سوم خرداد با تولید و تامین سریالها، مستند و فیلم‌های سینمایی، اذان و ادعیه، برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان و ایجاد دو مجموعه خبری و سایر برنامه ها ظرفیت پخش خود را به دوبرابر افزایش خواهد داد.

وی به پخش دیجیتالی برنامه‌ها در نیمه اول سال اشاره کرد و افزود: با راه اندازی این سیستم برنامه‌های 14 شبکه تلویزیونی و 10شبکه رادیویی از این طریق قابل دریافت خواهد بود که در ابتدا در ارومیه و به مرور در دیگر شهرهای استان اجرا می‌شود.

کد مطلب 1311886

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