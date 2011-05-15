به گزارش خبرنگار مهر، شکرنیا، مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی گفت: تمهیدات لازم با ایجاد زیر ساخت‌ها برای این اتفاق مهم فرهنگی صورت گرفته و در این راستا برنامه‌های سیمای مرکز همه روزه از ساعت 6 صبح تا 2 بامداد برای مخاطبان پخش می‌شود.

شکرنیا با اشاره به افزایش ساعات پخش برنامه در تعدادی از مراکز صدا و سیمای استانها افزود: مرکزآذربایجان غربی نیز با توجه به قابلیت‌های مناسب از جمله استان‌هایی است که از سوم خرداد با تولید و تامین سریالها، مستند و فیلم‌های سینمایی، اذان و ادعیه، برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان و ایجاد دو مجموعه خبری و سایر برنامه ها ظرفیت پخش خود را به دوبرابر افزایش خواهد داد.

وی به پخش دیجیتالی برنامه‌ها در نیمه اول سال اشاره کرد و افزود: با راه اندازی این سیستم برنامه‌های 14 شبکه تلویزیونی و 10شبکه رادیویی از این طریق قابل دریافت خواهد بود که در ابتدا در ارومیه و به مرور در دیگر شهرهای استان اجرا می‌شود.