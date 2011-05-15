به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در همایش مسئولان دارالقرآن ادارات کل تبلیغات اسلامی که صبح شنبه 24 اردیبهشت ماه برگزار شد با تأکید بر نقش مسئولان دارالقرآنهای استانها اظهار داشت: فعالیتها در دارالقرآنهای استانها باید به نحوی باشد که هیچ جلسه حرفه ای در استان، بدون نسبت با دارالقرآنها برگزار نشود و نخبگان و حرفه ای های این عرصه به تعاملات خود با دارالقرآنها افتخار کنند.

وی تأکید کرد: اگر در حوزه فرهنگ پرچمداری را تمرین نکنیم به جایی نمی رسیم و اگر چنین برنامه ریزی داشته باشیم بی تردید شاهد پیشرفت در عرصه های فرهنگی و فعالیتهای قرآنی خواهیم بود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت محصولات قرآنی چون فضای مجازی، حجم داده ها، خدمات تبلیغی و ترویجی اظهار داشت: حضور دارالقرآنها در رسانه های استانی بسیار مهم است. این شبکه های استانی ظرفیتی برای حضور دارالقرآنها و فعالیتهای آنها است. دارالقرآنهای استانها باید انواع مختلف محصولات قرآنی را پیش بینی کنند و ما در این عرصه بدنبال حجم نیستیم، بلکه به غنای محتوا اهمیت می دهیم.

دکتر خاموشی با بیان اینکه تنوع نسخ خطی ایران منحصر به فرد است گفت: در این تنوع بی بدیل هستیم و من این نکته را هنگام بازدید از مرکز نسخه های خطی مدینه نیز عنوان کرده ام. ایران به طور کلی در تاریخچه هنر قرآنی در سطح جهان حرفی برای گفتن دارد.

حجت الاسلام سید مهدی خاموشی در بحث آموزش مربیان تصریح کرد: با توجه به ارقام خوب بودجه ای امسال باید به نوعی فعالیت کنیم که هرکس می خواهد وارد بحث آموزش مربیان شود از طریق دارالقرآنها راه خود را باز کند. تنوع و بهینه سازی آموزش مربی و کیفیت و کمیت تربیت مربیان قرآنی در عرصه باید مورد توجه قرار گیرند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در رابطه با کمکها و فعالیتهای مردمی اظهار داشت: یکی از نقشهای مهم فرهنگی دارالقرآن به عنوان یک نهاد حمایتی، هدایتی و نظارتی جریان سازی برای فعالیتهای مردمی و جاری کردن همت مردمی در عرصه فعالیتهای دینی است. مردم با طیب خاطر، نیت خالص و هزینه خود تا کنون بسیاری از فعالیتهای دینی را پیش برده اند و دارالقرآنها باید جدا از بودجه ای که دریافت می کنند برنامه ای برای جلب حمایت مردمی داشته باشند.

وی گفت: به کار گیری فناوری جزئی از زندگی امروز است و اگر از آن غفلت کنید از جریان پیشرفت دور می مانید. در این راستا نباید تنها به سایت تلاوت سازمان دارالقرآن کریم اکتفا کرد. باید به فکر راه اندازی و ایجاد پردیس قرآنی باشید و ویکی قرآنی راه اندازی کنید. بکارگیری فناوری تسلط، علمیت، خلاقیت می خواهد و در این راه نباید بکارگیری نسل جوان را که فاصله معنا داری با شما ایجاد کرده اند را فراموش کنید. نسل جوان باید درگیر این موضوعات شوند.

حجت الاسلام خاموشی در ادامه اظهارات خود در رابطه با بکارگیری فناوری نوین ضرورت فراهم کردن آموزش آنلاین را مورد تأکید قرار داد و افزود: فعالیتها را به نوعی پیش ببرید که به طور مثال در ماه رمضان 20 قرائت به طور همزمان در دسترس کاربران باشد. چرا که بکارگیری فناوری یکی از ضروریات دنیای امروز است و دارالقرآنهای استانها باید درباره اینکه چه کاری می توانند انجام دهند فکر کنند و طرح نوی خود را ارائه دهند.

وی اضافه کرد: یکی از مواردی که طی 2 سال گذشته همواره مورد تأکید قرار داده ام کرسیهای تلاوت و تقویت کردن آنها است. کرسیهای تلاوت در طول سال باید فعال باشند، در هر شهری یک کرسی تلاوت برگزار شود و حلقه های قرآنی به صورت فنی در هر شهر و دیاری راه اندازی شوند.

حجت الاسلام سید مهدی خاموشی با تأکید بر اینکه جامعه قرآنی باید جهت‌دار و ولایی باشد گفت: جامعه قرآنی در بسیاری از عرصه ها نشان داده که سبقت گیرنده در زمینه دفاع از حریم ولایت بوده است. جامعه قرآنی نباید خنثی عمل کند، جامعه قرآنی باید جهت دار، مدافع ولایت، حکومت اسلامی و حامی پرچمدار این ولایت باشد.

وی همچنین در ادامه اظهارات خود تحولات جدید بحث بودجه را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت که از ای که چقدر از این رخدادها محقق شود اطلاعی ندارم اما امیدوارم شاهد تحقق آن باشیم. باید بسته برنامه ای داشته باشیم تا به دستگاهها برای اختصاص نیم درصد بودجه قرآنی ارائه دهیم. جامعه قرآنی در این زمینه باید مدافع جریان هدایت منافع به سمت مصارف صحیح باشد.