توافق با کره جنوبی برای مشارکت در 7 فاز پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر عملیات اجرایی و پیشرفت ساخت فازهای 15 تا 18 پارس جنوبی به مرز 70 درصد نزدیک شده است و مطابق با وعده های شرکت ملی نفت باید این چهار فاز مشترک گازی تا اسفند ماه سالجاری در مدار بهره برداری قرار بگیرند.

یکی از مهمترین مشکلات در بهره برداری از فازهای پارس جنوبی انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سکوهای فراساحلی و پالایشگاههای ساحلی بوده که برای کاهش زمان راه اندازی اخیرا قراردادی با یک شرکت کره جنوبی رای راه اندازی فازهای جدید این میدان مشترک با قطر امضا شده است.

در شرایط فعلی تعدادی از کارشناسان شرکت مشترک POMC کره جنوبی برای راه اندازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در عسلویه مطالعات راه اندازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را آغاز کرده اند.

از سوی دیگر با توافق انجام شده با این شرکت آسیایی پس از راه اندازی فاز 15 و 16 پارس جنوبی، قرارداد راه اندازی و بهره برداری از فازهای 12 (معادل سه فاز) و فاز 19 (معادل 2 فاز) پارس جنوبی به این شرکت کره جنوبی واگذار خواهد شد.

محمد جواد شمس درباره آخرین وضعیت طرح توسعه فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز در دست اجرای پارس جنوبی به مهر گفت: هم اکنون پیشرفت عملیات اجرایی این فاز مشترک گازی به بیش از 50 درصد رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه مطابق با برنامه زمان بندی طرح تولید زودهنگام گاز از فاز 12 پارس جنوبی تا مهر ماه سال 1391 آغاز می شود،اظهار داشت: در حال حاضر عملیات ساختمان و نصب پالایشگاههای ساحلی، نصب و راه اندازی خطوط لوله زیر دریایی و سایر سازه های فراساحلی در خلیج فارس در حال انجام است.

مدیر عامل پتروپارس کل هزینه سرمایه گذاری برای راه اندازی فاز 12 پارس جنوبی را حدود 6 میلیارد و 900 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: تاکنون سه میلیارد و 400 میلیون دلار از این منابع به این پروژه مشترک گازی تزریق شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اختصاص 3.5 میلیارد دلار از تدیگر منابع مالی این فاز پارس جنوبی در انتظار تصویب کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور است، تاکید کرد: بومی سازی کل چرخه و فرآیند حفاری چاههای دریایی در خلیج فارس یکی از ویژگی های این پروژه مشترک گازی به شمار می رود.

شمس همچنین از مشارکت یک شرکت کره جنوبی (POMC) برای پیش راه اندازی و راه اندازی فاز 12 پارس جنوبی خبر داد و افزود: هم اکنون این شرکت بین المللی قراردادی برای راه اندازی فاز 15 و 16 پارس جنوبی امضا کرده است.

به گزارش مهر، هدف از اجرای طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی تولید روزانه 78 میلیون مترمکعب گاز برای تزریق به خط لوله ششم سراسری و تحویل بخشی از آن به پروژه ایران ال ان جی و تولید روزانه 110 هزار بشکه میعانات گازی و 750 تن گوگرد است.

این در حالی است که امسال در صورت راه اندازی فازهای 15 و 16 این میدان مشترک با قطر روزانه 50 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران افزوده خواهد شد.