معرفی نهادهای مسئول در حوزه قرآن/ مدیریت تخصصی ضرورت فعالیتهای قرآنی

حجت الاسلام محمد نقدی رئیس مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه تا کنون اطلاع رسانی کاملی در عرصه متولی حوزه های مختلف قرآن نشده است، گفت: عرصه های مختلف قرآن در کشور بدون متولی نیستند. در سال 88 در شورای عالی انقلاب فرهنگی منشوری به ثبت رسیده که به طور عملی تمام حوزه ها و مأموریتهای مختلف قرآنی را میان دستگاه ها تقسیم کرده است.

وی افزود: براساس منشور توسعه فعالیتهای قرآنی بخش تبلیغ و ترویج به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخش روخوانی و روانخوانی به آموزش و پرورش، بخش مطالعات و علوم پژوهشی به وزارت علوم واگذار شده و به طور کلی برای امور مختلف متولی تعیین شده است.

حجت الاسلام نقدی با اشاره به علاقه مردم ایران به قرآن گفت: در جامعه ما از آنجا که همه به قرآن علاقمند هستند هرکسی به خود اجازه می دهد در این حوزه ها دخالت کند. یکی از فعالیتهای خوب به منظور ساماندهی به امور مختلف قرآنی کشور راه اندازی مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآن است که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به علت پراکندگی در فعالیتهای عرصه قرآن تأسیس شد.

رئیس مؤسسه فرهنگی ترجمان وی با تأکید بر فعالیت سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از 26 سال پیش اظهار داشت که به عنوان رئیس مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی برای ترجمه قرآن منتشر شده به زبان عربی ابتدا مجوز چاپ و نشر آن را از سازمان دارالقرآن دریافت می کنم. برگزاری مسابقات سراسر قرآن نیز برعهده سازمان اوقاف و امور خیریه است.

حجت الاسلام محمد نقدی با تأکید بر اینکه منشور فعالیتهای قرآنی سند راهبردی این فعالیتها است گفت: در این منشور تمام نهادهایی که به نحوی درگیر کار قرآن هستند عضویت دارند و از آنجا که حوزه قرآن یک عرصه واحد نیست نمی توان تمام مسئولیت آن را به یک ارگان سپرد. هنر در قرآن، حفظ، روخوانی، ترجمه و تفسیر و چاپ و نشر برخی از حوزه های مرتبط با فعالیتهای قرآنی هستند که هرکدام نیازمند فعالیت یک نهاد و یا ارگان با تمام قوا است، اما در صورتی که کار به یک نهاد واگذار شود بدون تردید خللهایی در اجرای آن وارد می شود.