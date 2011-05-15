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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ارزیابی قبادی از نمایشگاه بیست و چهارم/ کارتخوان‌ها فروش را 3 برابر کردند

ارزیابی قبادی از نمایشگاه بیست و چهارم/ کارتخوان‌ها فروش را 3 برابر کردند

حمید قبادی که امسال هم مانند دوره‌های گذشته مسئولیت معاونت اجرایی بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را بر عهده داشت، با موفق ارزیابی کردن آن، انتقاد خود را هم نسبت به عملکرد خبرگزاری مهر در این دوره از نمایشگاه مطرح کرد.

معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی‌اش از نمایشگاه امسال گفت: فعالیت‌های نمایشگاه از ابتدا تا آخرین لحظه دقیقاً بر اساس جدول زمان‌بندی و برنامه‌پیش‌بینی شده پیش رفت و امیدواریم این دوره هم برگ زرینی در افتخارات فرهنگی کشور باشد.

وی با تقدیر از ناشران، مولفان و تمام دست‌اندرکاران برپایی نمایشگاه بیست و چهارم افزود: اگر ما این دوره از نمایشگاه را هم موفقیت‌آمیز تلقی می‌کنیم، این به دست نمی‌آمد؛ مگر با کمک تمامی دست‌اندرکاران.

از 6 ماه قبل برای مراسم افتتاحیه برنامه‌ریزی کرده بودیم

قبادی اضافه کرد: ما برای برپایی مراسم افتتاحیه نمایشگاه از 6 ماه قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم. ما همچنین پیش‌بینی کرده بودیم سالن‌ها و غرفه‌ها را حداقل 5 روز قبل از آغاز نمایشگاه تحویل ناشران بدهیم و این اتفاق در مورد برخی ناشران حتی 10 روز قبل از آغاز نمایشگاه افتاد.

معاون اجرایی نمایشگاه بیست و چهارم گفت: پیش‌بینی شده بود یارانه خرید کتاب به 100 هزار دانشجو اختصاص پیدا کند و خوشبختانه امسال این اعتبار بدون هیچ مشکلی به لحاظ تشکیل صف و ازدحام در نمایشگاه به 110 هزار دانشجو اختصاص یافت.

خدمات رفاهی نمایشگاه کتاب "بسیار خوب" بود

وی وضعیت ارائه خدمات رفاهی به بازدیدکنندگان و غرفه‌داران را در این دوره از نمایشگاه "بسیار خوب" توصیف کرد و افزود: امسال حدود 40 هزار بسته آب به صورت رایگان و در قالب نذر حضرت زهرا (س) بین بازدیدکنندگان توزیع شد. امسال حمل و نقل داخلی و جابجایی بارهای کتاب ناشران ساماندهی شده بود و مشکلات سال‌های گذشته به چشم نمی‌خورد.

قبادی تاکید کرد: عملکرد مسئولان پایگاه‌های امدادی و استراحتگاه‌های نمایشگاه کتاب بسیار خوب بود. راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هم امسال همکاری صمیمانه‌ای با نمایشگاه داشت؛ به طوری که ما در هیچ یک از روزهای برگزاری نمایشگاه شاهد ترافیک جدی و سنگین در اطراف مصلی نبودیم.

افزایش 10 درصدی جمعیت بازدیدکننده از نمایشگاه

معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران همچنین با تقدیر از همکاری نهادهای شهری به ویژه شهرداری منطقه 7 تهران درباره جمعیت بازدیدکننده از نمایشگاه هم گفت: امسال شاهد افزایش 10 درصدی بازدیدکنندگان بودیم و این تعداد به 5.5 میلیون نفر رسید.

وی در پاسخ به این سوال که "این آمار از چه منبع و بر چه اساسی به دست آمده است؟" گفت: همکاران من در مبادی ورودی و خروجی مصلی مستقر بودند و از روش‌های کنترلی و شمارشی برای ارزیابی تعداد بازدیدکنندگان استفاده می‌کردند. صحت این آمار با فاکتورهای دیگری مانند آمار اتوبوسرانی، مترو، تاکسیرانی و اتوبوس‌های شهرستانی بررسی می‌شد.

انتقاد نرم معاون اجرایی از "مهر"

قبادی همچنین در این گفتگو انتقاداتی هم نسبت به عملکرد خبرگزاری مهر در نمایشگاه امسال کتاب تهران مطرح و از جمله  به گزارش‌های خبری پیرامون دریافت پول از ناشران بابت کارتخوان‌ها اشاره کرد و گفت: به رغم برخی نامهربانی‌ها از جانب "مهر" باید از طریق همین رسانه اعلام کنم که امسال 3000 دستگاه کارتخوان در نمایشگاه نصب شده بود و به واسطه استفاده از همین دستگاه‌ها، میزان فروش کتاب در نمایشگاه به سه برابر سال گذشته رسید.

معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران افزود: سال گذشته به واسطه استفاده از دستگاه‌های کارتخوان حدود 7 میلیارد تومان کتاب فروخته شد، اما امسال فروش کتاب به بیش از 20 میلیارد تومان رسید.

نحوه تسویه حساب و خروج ناشران از مصلی 

وی درباره نحوه تسویه حساب با ناشران حاضر در نمایشگاه بیست و پنجم کتاب تهران و خروج آنها از مصلی هم گفت: کار خروج وسایل و کتاب‌ها از دو سال پیش به این طرف با تائید انجمن‌ها انجام می‌شود و این ازدحام و تمرکز کارها در یک قسمت را از بین برده است و ناشران به راحتی می توانند کالاهای خود را خارج کنند.

قبادی در عین حال تاکید کرد: طبیعی است کتاب‌ها و کالاهایی که در طول حدود 15 روز تا یک ماه در مصلی جمع شده‌ است، مدتی طول بکشد که از این مکان خارج شود و بدیهی است با همکاری ناشران و پیمانکاران مربوطه مشکلی از این بابت هم به وجود نمی‌آید.

کد مطلب 1311897

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