معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابیاش از نمایشگاه امسال گفت: فعالیتهای نمایشگاه از ابتدا تا آخرین لحظه دقیقاً بر اساس جدول زمانبندی و برنامهپیشبینی شده پیش رفت و امیدواریم این دوره هم برگ زرینی در افتخارات فرهنگی کشور باشد.
وی با تقدیر از ناشران، مولفان و تمام دستاندرکاران برپایی نمایشگاه بیست و چهارم افزود: اگر ما این دوره از نمایشگاه را هم موفقیتآمیز تلقی میکنیم، این به دست نمیآمد؛ مگر با کمک تمامی دستاندرکاران.
از 6 ماه قبل برای مراسم افتتاحیه برنامهریزی کرده بودیم
قبادی اضافه کرد: ما برای برپایی مراسم افتتاحیه نمایشگاه از 6 ماه قبل برنامهریزی کرده بودیم. ما همچنین پیشبینی کرده بودیم سالنها و غرفهها را حداقل 5 روز قبل از آغاز نمایشگاه تحویل ناشران بدهیم و این اتفاق در مورد برخی ناشران حتی 10 روز قبل از آغاز نمایشگاه افتاد.
معاون اجرایی نمایشگاه بیست و چهارم گفت: پیشبینی شده بود یارانه خرید کتاب به 100 هزار دانشجو اختصاص پیدا کند و خوشبختانه امسال این اعتبار بدون هیچ مشکلی به لحاظ تشکیل صف و ازدحام در نمایشگاه به 110 هزار دانشجو اختصاص یافت.
خدمات رفاهی نمایشگاه کتاب "بسیار خوب" بود
وی وضعیت ارائه خدمات رفاهی به بازدیدکنندگان و غرفهداران را در این دوره از نمایشگاه "بسیار خوب" توصیف کرد و افزود: امسال حدود 40 هزار بسته آب به صورت رایگان و در قالب نذر حضرت زهرا (س) بین بازدیدکنندگان توزیع شد. امسال حمل و نقل داخلی و جابجایی بارهای کتاب ناشران ساماندهی شده بود و مشکلات سالهای گذشته به چشم نمیخورد.
قبادی تاکید کرد: عملکرد مسئولان پایگاههای امدادی و استراحتگاههای نمایشگاه کتاب بسیار خوب بود. راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هم امسال همکاری صمیمانهای با نمایشگاه داشت؛ به طوری که ما در هیچ یک از روزهای برگزاری نمایشگاه شاهد ترافیک جدی و سنگین در اطراف مصلی نبودیم.
افزایش 10 درصدی جمعیت بازدیدکننده از نمایشگاه
معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران همچنین با تقدیر از همکاری نهادهای شهری به ویژه شهرداری منطقه 7 تهران درباره جمعیت بازدیدکننده از نمایشگاه هم گفت: امسال شاهد افزایش 10 درصدی بازدیدکنندگان بودیم و این تعداد به 5.5 میلیون نفر رسید.
وی در پاسخ به این سوال که "این آمار از چه منبع و بر چه اساسی به دست آمده است؟" گفت: همکاران من در مبادی ورودی و خروجی مصلی مستقر بودند و از روشهای کنترلی و شمارشی برای ارزیابی تعداد بازدیدکنندگان استفاده میکردند. صحت این آمار با فاکتورهای دیگری مانند آمار اتوبوسرانی، مترو، تاکسیرانی و اتوبوسهای شهرستانی بررسی میشد.
انتقاد نرم معاون اجرایی از "مهر"
قبادی همچنین در این گفتگو انتقاداتی هم نسبت به عملکرد خبرگزاری مهر در نمایشگاه امسال کتاب تهران مطرح و از جمله به گزارشهای خبری پیرامون دریافت پول از ناشران بابت کارتخوانها اشاره کرد و گفت: به رغم برخی نامهربانیها از جانب "مهر" باید از طریق همین رسانه اعلام کنم که امسال 3000 دستگاه کارتخوان در نمایشگاه نصب شده بود و به واسطه استفاده از همین دستگاهها، میزان فروش کتاب در نمایشگاه به سه برابر سال گذشته رسید.
معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران افزود: سال گذشته به واسطه استفاده از دستگاههای کارتخوان حدود 7 میلیارد تومان کتاب فروخته شد، اما امسال فروش کتاب به بیش از 20 میلیارد تومان رسید.
نحوه تسویه حساب و خروج ناشران از مصلی
وی درباره نحوه تسویه حساب با ناشران حاضر در نمایشگاه بیست و پنجم کتاب تهران و خروج آنها از مصلی هم گفت: کار خروج وسایل و کتابها از دو سال پیش به این طرف با تائید انجمنها انجام میشود و این ازدحام و تمرکز کارها در یک قسمت را از بین برده است و ناشران به راحتی می توانند کالاهای خود را خارج کنند.
قبادی در عین حال تاکید کرد: طبیعی است کتابها و کالاهایی که در طول حدود 15 روز تا یک ماه در مصلی جمع شده است، مدتی طول بکشد که از این مکان خارج شود و بدیهی است با همکاری ناشران و پیمانکاران مربوطه مشکلی از این بابت هم به وجود نمیآید.
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