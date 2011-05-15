خاستگاه موسیقی عاشیقی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نشست که همزمان با برگزاری نخستین روز از برگزاری جشنواره موسیقی نواحی و با استقبال خوب علاقمندان به موسیقی ایرانی عصر روز گذشته برگزار شد،داریوش پیرنیاکان عضو هیئت مدیره خانه موسیقی و سخنران مراسم ،علی ترابی سرپرست دفتر موسیقی ، جهانگیر نصری اشرفی دبیر هفتمین جشنواره موسیقی نواحی، و جمعی از پژوهشگران واعضای خانه موسیقی حضور داشتند .

در ابتدای این مراسم پیام دبیر جشنواره خوانده شد و پس از آن فیلم کوتاهی به یاد درگذشتگان موسیقی عاشیقی پخش شد و در ادامه آشوق محمود ممداف (از گرجستان) و عاشیق محمود ممداف (از جمهوری آذربایجان) به اجرای برنامه پرداختند.

در ادامه این نشست داریوش پیرنیاکان درخصوص موسیقی عاشقی و پیشینه تاریخی این نوع موسیقی سخنرانی کرد . او در ابتدای سخنان خود گفت: آنچه در این مبحث مطرح می شود بر اساس اسناد و مدارکی است که در طول پنجاه سال پژوهش و تحقیق به دست آورده ام و اگر لازم باشد تک تک آنها را ارائه خواهم داد.

وی با اشاره به تاریخ و پیشینه مناطق آذری نشین ایران و البته مقایسه آن با جمهوری اذربایجان، به شرح مفصل تاریخ دیرینه آذربایجان پرداخت و گفت: موسیقی اقوام در ایران مقوله ای نیست که بتوان هر گونه اش را جداگانه بررسی کرد. بلکه تمامی گونه های موسیقایی مناطق برگرفته از کلیت فرهنگ ایرانی است.

عضو هیات مدیره خانه موسیقی با اشاره به اینکه سخنرانی اش حول سه محور "تاریخ"، "فرهنگ" و "واژه موسیقی و موسیقی عاشقی" می چرخد گفت : وقتی به سیر و روند تاریخ نگاه می کنیم می بینیم که ریشه تمامی زبان ها یکی بوده است. به ویژه در فلات پهناور ایران که در مبحث زبانشناسی هم مطرح شده است.

او افزود: زمانی که اسکندر در حملاتش به منطقه "ماد خرد" می رسد با آتروپات حاکم این منطقه مواجه می شود. اما چون آتروپات منطقی و عقلایی رفتار می کرده جنگ نمی کنند و در تاریخ هم ذکر شده که یکی از معدود جاهایی که در جنگ اسکندر آسیب ندید، همین منطقه ماد خرد بود؛ اما پس از مدتی نام منطقه به آتروپاتیگان تغییر یافت و بعدها عنوان آذربایگان گرفت به خود گرفت ولی پس از استیلای اعراب به آذربایجان تغییر نام یافت.

او در ادامه صحبتهای خود به تلفظ صحیح موسیقی عاشیقی اشاره کرد و گفت : موسیقی عاشُقی درست ترین تلفظ برای این واژه و موسیقی است و همه تلفظ های دیگر مثل موسیقی عاشِقی یا عاشیقی و ایشیقی غلط است؛ عاشُق ها بازمانده های گوسان ها هستند؛ و همانطور که می دانیم گوسان ها در میان مردم حالت مقدسی داشتند. عاشُق هم به معنای مقدس است. در واقع گوسان ها در اساطیر ایرانی قوم معتبری بودند که مردم نیز به انها احترام می گذاشتند.

این نوازنده تار افزود: موسیقی عاشُق ها نیز یکی از اصیل ترین موسیقی های ایرانی است که ربطی به آنچه امروز گفته می شود ندارد، اگر به طور دقیق این موسیقی را آنالیز کنیم متوجه می شویم که موسیقی شان هیچ تطابقی با موسیقی عرب هم ندارد.

پیرنیاکان در پایان سخنانش گفت: موسیقی عاشقی از ایران به باکو رفته است و اینکه می گویند خاستگاه این موسیقی مناطق جمهوری اذربایجان است، از جعل های تاریخی است ساختار موسیقی عاشقی نیز کاملاً با موسیقی فعلی جمهوری اذربایجان فرق می کند و صد در صد ایرانی است.

پس از پایان صحبت های پیرنیاکان عاشق قدرت میرزاپور و گروهش موسیقی عاشقی اجرا کردند.