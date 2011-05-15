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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

ابتکار تازه طراحان فناوری؛

تصویر مقوایی که USB شد/ استفاده از مقوا برای ساخت حافظه قابل حمل

تصویر مقوایی که USB شد/ استفاده از مقوا برای ساخت حافظه قابل حمل

طراحان روسی حافظه USB خاصی را طراحی کرده اند که می تواند میزان دسترسی دانش آموزان به این ابزار را افزایش دهد، قیمت نهایی این ابزار بسیار پایین بوده و کاملا قابل بازیافت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت طراحی روسی به نام "لبدف" حافظه های فلش USB را طراحی کرده است که جنس آن از مقوا بوده و کاملا قابل بازیافت است. این کارتهای حافظه USB در گنجایشهای 4، 8 و 16 گیگابایت ساخته شده و بر روی سطح آن فضایی خالی برای یادداشت کردن درباره محتویات درون فلش، کد گذاری رنگی و یا نقاشی کردن در نظر گرفته شده است.

این طرح ویژه دانش آموزان، اشتراک گذاشتن اطلاعات و یا هر نوع دیگری از رویدادهای اطلاعاتی مانند ستادهای تجاری و کنفرانسهای مطبوعاتی ساخته خواهد شد.

فلشهای USB مقوایی به یکدیگر متصل هستند

و می توان بر روی فضای خالی سطح آنها یادداشت کرد

این حافظه های USB کاملا ارزان قیمت، قابل بازیافت و کاربردی خواهند بود

کد مطلب 1311901

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