پرداخت بخشي از بيمه بافندگان فرش توسط دولت

غلامرضا اخوان رييس اتحاديه بافندگان فرش دستباف قم، به خبرنگار مهر در قم گفت: طي جلسه‌اي كه با حضور عرب‌سرخي معاون وزير بازرگاني و رييس شركت ملي فرش ايران تشكيل شد، معاون وزير بازرگاني اعلام كرده است اين وزارتخانه در حال پيگيري تحت شمول قرار گرفتن بافندگان فرش در حمايت دولت براي پرداخت حق بيمه است.

اخوان افزود: بر اين اساس، پرداخت 20 درصد از حقوق كارگر كه به عنوان حق بيمه توسط كارفرما پرداخت مي‌شود، به عهده دولت خواهد بود.

وي همچنين از وعده وزارت بازرگاني براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي پرداختي به توليد‌كنئدگان فرش خبر داد و گفت: البته اين مسأله، در دست پيگيري است و براي رسيدن به نتيجه، به زمان نياز دارد. هم اكنون نرخ سود تسهيلات اعطايي به توليد‌كنندگان فرش 16 درصد است.