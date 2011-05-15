فرزاد خلفی که به تازگی از سوی امیرحسین مروی مدیر مسوول روزنامه "ملت ما" به سردبیری این روزنامه منصوب شده است درباره رویکردی که این رسانه در ادامه فعالیتش دنبال خواهد کرد با خبرنگار مهر گفتگو کرد.
* با آمدن شما چه رویکردی بر فعالیت خبری این رسانه حاکم خواهد شد؟
رویکردی که "ملت ما" دنبال خواهد کرد، احیای گفتمان انقلاب و تقویت این گفتمان در فضای نخبگی کشور است. همچنین اساس کار ما جذب حداکثری و دفع حداقلی بنابر گفته مقام معظم رهبری است و نگاه آیندهپژوهانه در راستای تحقق سند چشمانداز کشور نیز دنبال میشود.
* آیا چنین رویکردی به سیاسیتر شدن روزنامه منجر نخواهد شد؟
هم در سند چشمانداز هم در گفتمان انقلاب، همه وجوه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دیده شده و اینگونه نیست که توجه ما در روزنامه فقط به مسائل سیاسی باشد. روزنامه "ملت ما" متعلق به همه ملت ایران است و در نظر دارد با اطلاعرسانی شفاف بر اساس اعتماد متقابل با مخاطبان برخورد کند.
* اعتماد مردم به رسانه تنها از پس صداقت و همه جانبهگری رسانه ایجاد میشود. اگر به دنبال کسب اعتماد مردمی هستید، حتما به این اصول دقت نظر دوچندان دارید.
رعایت اصل صداقت برای ما خیلی مهم است و سعی داریم از 4 منکر تهمت، دروغ، غیبت و توهین که متاسفانه فضای رسانهای را آلوده کرده است، دوری کنیم. این روزنامه رویکردی را دنبال خواهد کرد که نخبگان احساس کنند روزنامه خودشان است و از این طریق میتوانند نظراتشان را با مردم در میان بگذارند و همه اینها را در چارچوبهای نظام و اصول اصیل انقلاب انجام میدهیم.
* آیا دوری از منکرهایی که نام بردید به رعایت امانت و صداقت منجر خواهد شد؟
رعایت امانت و صداقت جدی گرفته میشود. البته رسانه بی خط مشی و خنثی نداریم؛ چرا که وقتی رسانهای سیاستگذاری و هدف دارد، برای خودش خط مشی تعیین میکند. رسانه بدون خط مشی تاثیرگذاری هم ندارد.
* خط مشی شما چیست؟
رویکرد ما نه محافظهکارانه و نه پرخاشگرانه است. جامعه مخاطب و سطح پروازمان برایمان مهم است و رویکرد ما به جامعه نخبگان و دانشگاهی است و قصد داریم اقوام مختلف ایران و مسائلشان را هم مدنظر داشته باشیم.
* آیا درباره مساله توزیع شهرستانهای روزنامه هم برنامهای اجرایی خواهد شد؟
من چند روز است که آمدهام و در حال ارزیابی وضعیت هستم و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت تصمیمهایی گرفته میشود.
* تغییر و تعدیل نیرو هم داشتهاید؟
انشالله از ظرفیتهای موجود استفاده میشود و تاکنون هیچ تغییر نیرو نداشتهایم.
*با توجه به اینکه این نخستین سابقه سردبیری شما در روزنامه است، این تجربه را با تجربههای قبلیتان در نشریات چگونه میبینید؟
کار سختتر و فشردهتر شده است.
* امیدواریم روزنامه "ملت ما" شمارههای موفقی را پیش رو داشته باشد.
ممنونم.
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