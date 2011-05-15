۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

احکام جدید رئیس جمهور /

تعیین سرپرست برای صنایع و رفاه / نفت بدون سرپرست ماند

تعیین سرپرست برای صنایع و رفاه / نفت بدون سرپرست ماند

رئیس جمهور در احکام جداگانه ای سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و معادن و وزارت رفاه را به ترتیب به مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی محول کرد این در حالی است که برای وزارت نفت سرپرستی تعیین نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن احکام دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر غضنفری
وزیر محترم بازرگانی
سلام علیکم
در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 46514.33590 مورخه 1390.2.18 هیات وزیران و به استناد اصل یکصد و سی پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و معادن به جنابعالی محول می گردد .
امیدوارم در ظل توجهات امام عصر (عج) در انجام این ماموریت موفق باشید .
محمود احمدی نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی
وزیر محترم کار و امور اجتماعی
سلام علیکم
در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 46514.33584 مورخه 1390.2.18 هیات وزیران و به استناد اصل یکصد و سی پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت رفاه وتامین اجتماعی به جنابعالی محول می گردد .
امیدوارم در ظل توجهات امام عصر (عج) در انجام این ماموریت موفق باشید .
محمود احمدی نژاد
