تعیین سرپرست برای صنایع و رفاه / نفت بدون سرپرست ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن احکام دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است :
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر غضنفری
وزیر محترم بازرگانی
سلام علیکم
در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 46514.33590 مورخه 1390.2.18 هیات وزیران و به استناد اصل یکصد و سی پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و معادن به جنابعالی محول می گردد .
امیدوارم در ظل توجهات امام عصر (عج) در انجام این ماموریت موفق باشید .
محمود احمدی نژاد
وزیر محترم بازرگانی
سلام علیکم
در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 46514.33590 مورخه 1390.2.18 هیات وزیران و به استناد اصل یکصد و سی پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و معادن به جنابعالی محول می گردد .
امیدوارم در ظل توجهات امام عصر (عج) در انجام این ماموریت موفق باشید .
محمود احمدی نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی
وزیر محترم کار و امور اجتماعی
سلام علیکم
در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 46514.33584 مورخه 1390.2.18 هیات وزیران و به استناد اصل یکصد و سی پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت رفاه وتامین اجتماعی به جنابعالی محول می گردد .
امیدوارم در ظل توجهات امام عصر (عج) در انجام این ماموریت موفق باشید .
محمود احمدی نژاد
نظر شما