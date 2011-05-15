تعیین سرپرست برای صنایع و رفاه / نفت بدون سرپرست ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن احکام دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر غضنفری

وزیر محترم بازرگانی

سلام علیکم

در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 46514.33590 مورخه 1390.2.18 هیات وزیران و به استناد اصل یکصد و سی پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و معادن به جنابعالی محول می گردد .

امیدوارم در ظل توجهات امام عصر (عج) در انجام این ماموریت موفق باشید .

محمود احمدی نژاد



بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی

وزیر محترم کار و امور اجتماعی

سلام علیکم

در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 46514.33584 مورخه 1390.2.18 هیات وزیران و به استناد اصل یکصد و سی پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت رفاه وتامین اجتماعی به جنابعالی محول می گردد .

امیدوارم در ظل توجهات امام عصر (عج) در انجام این ماموریت موفق باشید .

محمود احمدی نژاد