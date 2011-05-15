6600 خانوار مستعد برای اشتغالزایی در گلستان شناسایی شدند

جواد عینعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: طرح شناسایی مددجویان مستعد اشتغال از سال 88 در این استان آغاز و در سال 89 به اتمام رسید.

وی بیان داشت: در سال جاری سیاست گذاری صورت گرفته در جهت ایجاد اشتغال برای این خانواده ها انجام می گیرد.

معاون اشتغال و خودکفایی این نهاد از اجرای دو هزار و 112 طرح اشتغال و خودکفایی طی سال گذشته در گلستان خبر داد.

عینعلی افزود: تعداد 518 مورد وام از منابع امداد با اعتباری بالغ بر 33 میلیارد و 128 میلیون ریال به مددجویان پرداخت گردیده است.

وی گفت: تعداد هزار و 594 فقره وام از محل تسهیلات بانکی جهت واجدین شرایط با اعتباری بالغ بر 104 میلیارد و 956 میلیون و 50 هزار ریال کارسازی و پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: تعداد دو هزار و 387 نفر از مجریان طرح های خودکفایی آموزش لازم را در راستای کار خود دیده اند.

عینعلی با اشاره به خودکفایی مددجویان اظهار داشت: در سال گذشته، دو هزار و چهار نفر با واسطه اشتغال زایی به خودکفایی رسیده و از تحت حمایت خارج شده اند.

وی با اشاره به توانمند سازی و کارآفرینی مددجویان بیان داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان در راستای توانمند سازی مددجویان با محوریت بالندگی و کارآفرینی توانست در سال گذشته با جذب 61 درصد از اعتبارات و تسهیلات بانکی جزو دستگاه های برتر شناخته و در سطح کشور مشترکا با استان اصفهان مقام نخست کشوری را در این زمینه کسب نکند.

عینعلی اضافه کرد: علاوه بر این، این نهاد با همت امدادگران خود در سالی که مزین به نام همت مضاعف و کار مضاعف بود توانست به عنوان دستگاه برتر در زمینه ایجاد اشتغال در استان معرفی و از سوی استاندار گلستان مورد تقدیر واقع شود.

وی یادآور شد: بیشترین مورد وام منابع بانکی به مددجویان یا فرزندان آنان در شهرستان کردکوی پرداخت شده است.