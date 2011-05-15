تاکید بر رعایت اخلاق اسلامی در اماکن عمومی/ با متخلفان برخورد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ صمد فرامرزی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران، رعایت اخلاق و شئونات اسلامی در اماکن عمومی را بستر ساز امنیت اخلاقی جامعه دانست و اعلام کرد: پلیس با تمام توان با مخلان امنیت اخلاقی در جامعه برخورد خواهد کرد.

سرهنگ فرامرزی از مدیران تمامی اماکن عمومی از جمله رستوران ها، کافی شاپ ها و پیتزا فروشی ها خواست که رفت و آمد افراد به محل کسب خود را کاملا رصد کرده و از تردد افراد مشکوک جلوگیری کنند و در صورت مشاهده موارد خاص بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

این مقام انتظامی با تاکید بر اهمیت آموزش خانواده ها و والدین محترم به فرزندان در زمینه رعایت موارد اخلاقی در اماکن عمومی گفت: اماکن عمومی محل رفت و آمد عموم است و والدین همواره با آموزش اصول اجتماعی به فرزندان خود پلیس را در ارتقا امنیت اخلاقی جامعه یاری کنند.

معاون اجتماعی استان همچنین با سپاس و تشکر از مردم شهید پرور استان در خصوص ارائه اطلاعات به پلیس از آنان خواست نظارت لازم در خصوص سلامت اجتماعی محل زیست خود را مد نظر قرار داده در صورت مشاهده تعدی واحدهای عمومی از اصول و مقررات مراتب را از طریق سامانه 110 به پلیس گزارش دهند .

