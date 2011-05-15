به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد روز شنبه با مربیگری سرآلکس فرگوسن برای نوزدهمین بار فاتح رقابت های لیگ برتر انگلستان شد. مورینیو به دنبال این قهرمانی به تمجید از مربی من یونایتد پرداخت و گفت: من در سال 2004 به خاطر فرگوسن بود که به انگلستان آمدم و هدایت تیم چلسی را بر عهده گرفتم.

مورینیو افزود: فرگوسن از من خاص تر است. او یک الهام بخش به تمام معنا برای من بوده است. اشتیاق او به فوتبال به دیگران هم سرایت می کند و می تواند الگوی مناسبی برای هر مربی الهام بخش باشد. وقتی شما درباره فرگوسن فکر می کنید دو چیز را به خاطر می آورید: منحصر به فرد بودن و موفقیت.

بر پایه گزارش میرر فوتبال، فرگوسن با منچستریونایتد 12 بار قهرمان رقابت های لیگ برتر انگلستان شده است. مورینیو در این خصوص گفت: فکر می کنم این یک موفقیت باورنکردنی است. فرگوسن تشنه موفقیت است و نشان می دهد که قصد فرونشستن ندارد. فرگوسن زنده است برای بردن و از بازیکنانش می خواهد - بدون اینکه درخواستی ارائه دهد - داخل میدان بروند و پیروز شوند.

مورینیو همواره یکی از نامزدهای جایگزینی فرگوسن در اولدترافورد بوده است. این در حالی است که این مربی 69 ساله روز شنبه و پس از تساوی یک بر یک مقابل بلکبرن اعلام کرد قصد کناره گیری از فوتبال را ندارد.

سرمربی حال حاضر رئال مادرید در این باره اظهار داشت: سخت است مربی دیگری را تصور کنی که جا پای او بگذارد. ماندن در یک باشگاه برای 25 سال در نوع خودش باورکردنی نیست. بردن به همان اندازه ای که او برده است تکرار نخواهد شد. وقتی به اوضاع نگاه می کنم دلیلی نمی بینم که او در این مرحله بخواهد فوتبال را کنار بگذارد. فرگوسن با فوتبال زنده است و من نمی دانم بدون آن چکار خواهد کرد.