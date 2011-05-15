به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، لهون اسدی از تاسیس دبیرخانه دایمی بازیابی ارزشهای موجود در معماری ایرانی اسلامی در این استان خبر داد و اظهار داشت: تاسیس این دبیرخانه در دور دوم سفر هیئت دولت به استان اصفهان به تصویب رسیده بود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه، اظهار داشت: با پیگیری انجام شده به زودی این دبیرخانه در اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان راهاندازی میشود.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به سابقه معماری و شهرسازی، صبغه فرهنگی، علمی و هنری، ظرفیت اجرایی، دانشگاهی و حوزوی استان تصریح کرد: استقرار دبیرخانه معماری ایرانی اسلامی، به عنوان بازوی اجرایی و محل دایمی نمایشگاههای کارگروه لحاظ میشود.
وی به هزینههای راهاندازی این دبیرخانه در استان اصفهان، اضافه کرد: هزینه راهاندازی این دبیرخانه دو میلیارد ریال محاسبه شده است.
اسدی همچنین ادامه داد: جمعآوری تمام قوانین، مقررات، آییننامهها و دستورالعملها، جمعآوری تمام تجربیات داخلی و بینالمللی در قالب کتب، مقالات، فیلم و پایاننامه، برگزاری جلسات تخصصی مستمر با متخصصین دانشگاهها و دست اندرکاران چاپ و انتشار آخرین تجربیات داخلی و بینالمللی و برگزاری همایشهای تخصصی منظم دو سالانه در سطح ملی و بینالمللی از جمله مهمترین اهداف راهاندازی این دبیرخانه به شمار میرود.
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