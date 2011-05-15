  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

در استان اصفهان/

دبیرخانه بازیابی ارزشهای معماری ایرانی اسلامی راه‌اندازی می‌شود

دبیرخانه بازیابی ارزشهای معماری ایرانی اسلامی راه‌اندازی می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان گفت: دبیرخانه دائمی بازیابی ارزشهای موجود در معماری ایرانی اسلامی در این استان تاسیس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، لهون اسدی از تاسیس دبیرخانه دایمی بازیابی ارزش‌های موجود در معماری ایرانی اسلامی در این استان خبر داد و اظهار داشت: تاسیس این دبیرخانه در دور دوم سفر هیئت دولت به استان اصفهان به تصویب رسیده بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه، اظهار داشت: با پیگیری انجام شده به ‌زودی این دبیرخانه در اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان راه‌اندازی می‌شود.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به سابقه معماری و شهرسازی، صبغه فرهنگی، علمی و هنری، ظرفیت اجرایی، دانشگاهی و حوزوی استان تصریح کرد: استقرار دبیرخانه معماری ایرانی اسلامی، به عنوان بازوی اجرایی و محل دایمی نمایشگاه‌های کارگروه لحاظ می‌شود.

وی به هزینه‌های راه‌اندازی این دبیرخانه در استان اصفهان، اضافه کرد: هزینه راه‌اندازی این دبیرخانه دو میلیارد ریال محاسبه شده است.

اسدی همچنین ادامه داد: جمع‌آوری تمام قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، جمع‌آوری تمام تجربیات داخلی و بین‌المللی در قالب کتب، مقالات، فیلم و پایان‌نامه، برگزاری جلسات تخصصی مستمر با متخصصین دانشگاه‌ها و دست اندرکاران چاپ و انتشار آخرین تجربیات داخلی و بین‌المللی و برگزاری همایش‌های تخصصی منظم دو سالانه در سطح ملی و بین‌المللی از جمله مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این دبیرخانه به شمار می‌رود.

کد مطلب 1311925

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها