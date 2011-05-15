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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی ارشد بازیگری می‌پذیرد

دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی ارشد بازیگری می‌پذیرد

دانشگاه تربیت مدرس از مهر ماه 90 در دوره کارشناسی ارشد بازیگری دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی با یک بار پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بازیگری در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی آینده تحصیلی موافقت کرد.

همچنین شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنین راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته انفورماتیک پزشکی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس را برای یک دوره به تصویب رساندند.

بر اساس این مجوز، پذیرش 7 دانشجو در رشته انفورماتیک پزشکی در مهر ماه 90 پس از موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت صورت می‌گیرد.

کد مطلب 1311926

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