کشاورزی نیازمند تحول اساسی در نگرشها است

به گزارش خبرنگار مهر در اردکان، محمدرضا تابش ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه آبرسانی به باغات پسته کشتخوان دو منطقه از شهرستان اردکان اظهار داشت: در مجلس هشتم هر کجا احساس شده برای تقویت بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیاز به اصلاح و یا تدوین قانون است، مجلس وارد عمل شده اما باید عزمی جدی برای اجرای قوانین باشد و اعتبارات لازم تامین شود.

وی افزود: کشاورزی در این سالها دچار افت شده و میزان رشد آن بسیار کمتر از حد پیش بینی شده در قانون برنامه بوده است که دلایل مختلفی را می توان برای آن برشمرد.

تابش از جمله این دلایل به سوء مدیریت در بخش کشاورزی تا ریسکهایی که بعضا خارج از کنترل بوده است، اشاره کرد.

وی با بیان اینکه توجه به حفظ و صیانت از جنگلها، مراتع و محیط زیست یک رسالت ملی است، افزود: در همه این عرصه ها متاسفانه شاهد تخریبهای وسیع و عدم توجه کافی مسئولان امر هستیم.

تابش ادامه داد: حفظ و احیا و تقویت کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند یک تحول اساسی در نگرش و برنامه ریزیهاست و چه این مسئله با تاخیر انجام پذیرد، خسارات وارده به عرصه های منابع طبیعی بیشتر خواهد شد و فرصتهای استفاده بهینه از منابع آب و خاک در جهت تولید محصولات اساسی زراعی و دامی با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت های طبیعی که در ایران با آن مواجه هستیم را از دست خواهیم داد.

تابش اظهار امیدواری کرد که دولت به تذکر بیش از 40 نفر از نمایندگان مجلس مبنی بر ممانعت از ادغام و انحلال موسسات تحقیقات تک محصولی به خصوص پسته که می تواند با انجام اقدامات پژوهشی کاربردی از حجم مشکلات این بخش بکاهد را جدی بگیرد و در جهت تقویت آنها گام بردارد.

نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد: وزارت جهاد کشاورزی از 10 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته از قانون هدفمندسازی یارانه ها به بخش تولید، سهم عمده ای را در اختیار گرفته به کمک کشاورزان و دامدارانی که در اثر اجرای این قانون متضرر شده اند، بشتابد.

وی افزود: باید از این منابع در جهت کمک به واحدهای تولیدی، زراعی و دامی که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دچار اختلال و اشکال شده اند بهره گرفت زیرا چنانچه مورد حمایت جدی و عاجل قرار نگیرند با توجه به واردات بی رویه اینگونه محصولات از خارج، از صحنه تولید حذف خواهند شد.

تابش در عین حال بیان داشت: واردات محصولات دامی و کشاورزی باید کاملا حساب شده و در جهت تقویت تولیدات داخل کشور و نه صرفا جهت کنترل قیمتها باشد.

رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس همچنین با اشاره به محدودیتهای منابع آبی استان یزد افزود: این استان در فرآیند صنعتی شدن گام برمی دارد و منابع آبهای زیرزمینی به دلیل عدم رعایت ضوابط زیست محیطی آلوده است.

وی خواستار توجه جدی مسئولان به این مهم شد و از دولت نیز خواست با توجه به تصویب طرح مبارزه با آلودگیهای زیست محیطی استان، منابع لازم را جهت اجرایی شدن آن اختصاص دهد.

تابش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انجام پروژه های آبی -خاکی در سطح شهرستان اردکان، از انجام مطالعه و اجرای پروژه های انتقال آب با اعتبار بیش از دو میلیارد تومان در باغات شمال اردکان خبر داد.

وی با بیان اینکه انجام مطالعات جدید انتقال آب با صرف مبلغ 150 میلیون تومان در حال انجام است، اظهار امیدواری کرد: با جذب اعتبارات لازم، این پروژه ها که می تواند حیات تازه ای به باغات کشاورزی بدهد تا حد مطلوبی به سرانجام برسد.