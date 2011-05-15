تمدید معاینه فنی بدون استعلام محیط زیست تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زندی در نشست خبری معافیت تهران از هوای پاک گفت: در سالهای اخیر تلاش زیادی برای کاهش میزان آلاینده های هوا صورت گرفته که اغلب با اقدامات سختگیرانه همراه بوده است.

به گفته وی، در زمانی که در حال رایزنی برای کاهش مدت زمان معاینه فنی خودروها از دو سال به یکسال بودیم معاف کردن خودروهای نو تا 5 سال از معاینه فنی تأثیر بسیار بدی در وضعیت آلودگی هوای تهران می گذارد.



زندی با بیان اینکه مطالعات نشان داده که انجام درست معاینه فنی تا 25 درصد باعث کاهش آلاینده ها می شود خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته که خودروها استاندارد یورو 4 و 5 دارند معاینه فنی خودروها در اکثر مواقع هر سال انجام می شود این در حالی است که در ایران که خورو ها مطابق استاندارد یورو 2 ساخته می شوند طرح معاینه فنی را تا 5 سال به تعویق انداخته اند.

وی با اشاره به اینکه برای تصویب یک مصوبه کوچک نقطه نظرات تمام کارشناسان و ارگانهای مربوط در نظر گرفته می شود افزود: جای تعجب است که درمورد مسأله ای مانند آلودگی هوا که موضوعی بحرانی است از سازمان محیط زیست هیچ گونه استعلامی نشده است.



صدرالدین علیپور رئیس ستاد معاینه فنی خوروها نیز در این نشست با بیان اینکه در آزمونهای معاینات فنی خودروهای 2 تا 5 ساله 25 درصد رد می شوند گفت: دراین میان خودروهای 2 ساله 20 درصد و خودرو های 5 ساله 31 درصد در این آزمون ها رد می شوند.



وی افزود: در آزمونهای مکانیزه خودروها در زمینه هم راستایی چرخها 17 درصد، گازهای خروجی از اگزوز 29 درصد، عیوب ظاهری 38 درصد، کمک فنر 6 درصد و ترمز خودرو ها 10 درصد رد می شوند. بنابراین 5 ساله کردن معاینه فنی در افزایش آلودگی هوا و تصادفات جادهای بسیار موثر است.



به گفته علیپور، عمر مفید مبدل کاتالیستی 2 تا 3 سال است بنابراین اگر زمان بازدید از آن 5 سال باشد تأثیری در کاهش آلودگی هوا نخواهد داشت.

یوسف رشیدی مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز در این نشست با بیان اینکه در سال 90 تا کنون حتی یک روز هوای تهران در شرایط پاک نبوده است گفت: در سال 90 تا کنون تعداد روزهای سالم 31 روز و تعداد روز های ناسالم 23 روز بوده و یک روز در شرایط بسیار ناسالم بوده است.

وی افزود: اینکه گفته می شود معاینه فنی خودرو ها تا 25 درصد در کاهش آلودگی هوا موثر است مربوط به خودروهای کاربراتوری است ولی در مورد خودروهای انژکتوری این میزان به 80 درصد می رسد.

رشیدی با انتقاد از تأخیر وزارت بهداشت در ارئه استاندارد های جدید برای شاخص های آلودگی هوا به مدت دو سال تصریح کرد: از 2 سال پیش که کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل شده تا کنون قرار است وزارت بهداشت این استاندارد ها را ارائه دهد که تا کنون مسامحه کرده است.

به اعتقاد رشیدی، چنانچه هوای تهران با استاندارد های جدید سنجیده شود احتمال اینکه هر روز هوای تهران در شرایط هشدار و اضطرار و 10 درصد روزها در شرایط بحران باشد وجود دارد.

سردار حسین رحیمی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیز در این نشست تصریح کرد: 15 درصد از تصادفات جاده ای مربوط به نقص فنی خودروهاست که با 5 ساله شدن معاینه فنی این رقم افزایش می یابد.



وی با بیان اینکه یکی از معضلات مهم در بحث آلودگی هوا عدم اجرای صحیح قوانین موجود است افزود: در حال حاضر هنوز هم در خیابانها و بزرگراهها شاهد خودروهای دودزا هستیم که به نظر می رسد 30 سال از عمر مفیدشان گذشته باشد.

او با بیان اینکه موتور سیکلتها 4 تا 5 برابر خودروها آلودگی تولید می کنند افزود: برخی از این موتور سیکلتها بدون هیچ گونه نظارتی در مکان های زیر پله ای سرهم می شوند.

رحیمی خاطرنشان کرد: در زمینه نصب کاتالیست هنوز مشکلات بسیاری وجود دارد و بسیاری خودرو ها فاقد این مبدل هستند که تمام این موارد با 5 ساله کردن طرح معاینه فنی خودروها تشدید می شوند.

هادی حیدرزاده مشاور محیط زیست شهرداری نیز در نشست خبری معافیت تهران از هوای پاک گفت: در حالیکه مسئول اجرای طرح 5 ساله کردن معاینه فنی خودروها شهرداری، سازمان محیط زیست، پلیس راهور و دیگر ارگانهای مربوط مخالف هستند معلوم نیست چه کسی از این طرح را حمایت می کند.

به اعتقاد وی، بزرگترین مشکل محیط زیست کشور کم تحرکی معاونت پارلمانی دستگاهها است که شرح وظایفی جز گرفتن نامه برای استخدام در ارگان مربوط ندارند. ضمن اینکه نبود کمیسیون محیط زیست در مجلس از مشکلات دیگر است.



حیدرزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر در مجلس فراکسیون محیط زیست با حدود 200 عضو وجود دارد که در جلسات آن بیش از 10 نفر شرکت نمی کنند.



به گفته وی، فراکسیون ضمانت اجرایی ندارد و مجلس نیازمند داشتن کمیسیون محیط زیست و بر طرف کردن ضعفهای کارشناسی موجود در این بخش است.



وحید نوروزی کارشناس ستاد معاینه فنی خودرو نیز در این نشست این طرح را عقبگردی وحشتناک در زمینه کاهش آلودگی هوا دانست و افزود: مردم هرگز مقصران این عقبگرد را نخواهند بخشید.