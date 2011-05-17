انقلابیون تونس درپی ترویج فرهنگ اسلامی/ مخالف رابطه با اسرائیل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "غاده الغربی بن جدو" رئیس و موسس جمعیت زنان تونسی و خواهر "غسان بن جدو" خبرنگار و رئیس دفتر سابق شبکه الجزیره در بیروت که اخیرا استعفا کرده در گفتگو با خبرگزاری مهر در رابطه با تحقق خواسته های انقلابیون مصری و تونسی پس از انقلاب های مردمی گفت: مطالبات مردم تونس پیش از وقوع انقلاب و پس از آن آزادی سیاسی، آزادی آرا و همچنین آزادی در برقراری ارتباط با کشورهای همسایه بود و تا حدودی به این اهداف دست یافتند.

وی افزود: اما جنبش اسلامگرایان تونسی به اهداف خود دست نیافتند و درصدد آن هستند تا بتوانند فعالیت های بیشتری را در زمینه های مختلف و حرکت در مسیر دستیابی به اهداف خود انجام دهند.

غاده الغربی بن جدو تاکید کرد: جنبش اسلامگرایان تونسی مسیری طولانی را برای برآورده شدن مطالبات خود باید طی کنند زیرا فکر و فرهنگ غرب به مدت 50 سال بر ذهن مردم تونس حاکم بوده و زمان می برد تا فکر و بنیادهای غربی تغییر کرده و یک نظام عربی اسلامی تشکیل شود.

وی گفت: جنبش اسلامگرایان تونسی پس از قیام های مردمی درصدد آن برآمدند تا فرهنگ اسلامی عربی تونس را به مردم و زنان نشان داده و فرهنگ غلط غربی را از بین ببرند.

"امینه الزواری" معاون اول جمعیت ارتقای زنان تونسی نیز در این باره گفت: مطالبات مردم پس از خیزش های مردمی تا حدودی تحقق یافت که از آن جمله آنها می توان به آزادی زندانیانی که در زمان حکومت سابق بازداشت بودند، آزادی احزاب سیاسی، تشکیل اجتماع های مردمی و دینی و آزادی شغل برای جوانان تونسی اشاره کرد اما تحقق بخش دیگر این مطالبات زمان می برد.

وی در رابطه با نظر انقلابیون تونسی درباره رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: انقلابیون نمی خواهند کشورشان با رژیم صهیونیستی درارتباط باشد و این موضوع خط قرمزی در تونس است. همچنین مردم اجازه نمی دهند که آمریکا در امور کشورشان دخالت کند.