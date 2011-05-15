تاکید سازمان استاندارد بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از کولرهای آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق نظر اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد، با فرا رسیدن فصل گرما و لزوم راه اندازی کولرهای آبی رعایت نکات زیر برای حفظ ایمنی اشخاص و حفظ و نگهداری کولرهای آبی و استفاده بهینه از آن ضروری است.

نکات ایمنی:

- نصب و راه اندازی کولر باید توسط سرویسکار مجاز صورت گیرد و دفترچه راهنمای کولر مطالعه شود.

- مسیر انشعاب برق و سیم کشی را کنترل کرده تا از صحت آن مطمئن شوید.

- نصب فیوز مناسب سر راه سیم فاز برق لازم و ضروری است.

- سیم نول به داخل کولر منتقل می شود و سیم فاز باید مطابق نقشه سیم کشی برق کولر که باید روی کولر نصب شده باشد به داخل کلید رفته و به کمک کابل چهار رشته به ترمینال کولر وصل شود. این کار سبب می شود که هنگامی که کلید کولر خاموش است، برق داخل جعبه تقسیم وجود نداشته باشد.

- سیم ارت منازل را به ترمینال سیم ارت کولر وصل کنید.

- در صورت تعویض پوشال ها دقت شود که تارهایی از پوشال از مشبک خارج نشده باشد زیرا امکان انتقال آب روی قسمت های متحرک (پولی و تسمه) وجود دارد که باعث سوختن الکترو موتور می شود.

- هر چند وقت یکبار پمپ کولر را کنترل کنید چون در صورت جمع شدن خرده پوشال اطراف محور و یا داخل محفظه پمپ احتمال سوختن آن وجود دارد.

- از ریختن آب توسط شیلنگ یا پارچ روی پوشال ها جدا خودداری کنید چون احتمال خطر برق گرفتگی و یا سوختن الکتروموتور وجود دارد.

- هنگام سرویس کولر برای استفاده مجدد، حتما کولر خاموش باشد.

رعایت نکات فنی در نصب و راه اندازی کولر:

- از نصب کولر در محلهایی که امکان دسترسی برای تعویض و یا تعمیر و نگهداری قطعات و متعلقات وجود ندارد، خودداری کنید و باید در محلی باشد که امکان سرویس سالانه و یا ماهانه وجود داشته باشد.

- کولر باید در محل بیرون از منزل مانند پشت بام و بالکن نصب شود چرا که کولرهای آبی صد در صد با هوای بیرون کار می کنند و برای هوادهی بیشتر باید در سه وجه کولر فضای باز وجود داشته باشد.



- در صورت امکان و طراحی منزل کولر در بالکن نصب شود زیرا راندمان کولرهایی که در بالکن نصب می شوند به دلیل حذف کانالهای طولانی و زانویی بیشتر است.



- به علت مکش هوا توسط فن کولر، کولر نباید نزدیک لوله فاضلاب و هواکش نصب شود.



- کولر را در فاصله حداقل 20 سانتیمتری از کف نصب کنید و روی پایه های لرزان و یا پرتگاه نصب نشود.



- برزنت کولر را بازبینی ودر صورت پوسیدگی و یا پارگی آن را تعویض کنید. برزنت از انتقال لرزش کولر به کانال جلوگیری می کند.



- روغندان یاتاقان کولر را با روغن مقاوم در برابر رطوبت پر کنید و در طول فصل تابستان چند بار این عمل را تکرار کنید.



- با به حرکت در آوردن سیستم حرکتی کولر (پولی و پروانه) از صحت آن اطمینان حاصل کنید.



- از عملکرد صحیح سیستم آبرسانی کولر اطمینان حاصل کنید زیرا ممکن است در اثر افتادن ذرات پوشال در آب منافذ آب پخش کن مسدود شده باشد.



- در هنگام راه اندازی اولیه کولر توصیه می شود در ابتدا پمپ کولر به مدت 10 دقیقه روشن تا سطح پوشالها کاملا خیس شوند.



- در صورتیکه آب دارای املاح زیاد است، توصیه می شود هر دو هفته یکبار تشتک کولر تمیز شده و از آب تازه پر شود.



توصیه هایی برای صرفه جویی مصرف انرژی:



- برای صرفه جویی و استفاده بهینه، ظرفیت کولر خود را متناسب با فضای مورد استفاده انتخاب کنید استفاده از کولرهای بزرگتر هیچ سودی نداشته و فقط انرژی را تلف می کند .



- استفاده از یک سایبان ساده بر روی کولر در افزایش راندمان کولر موثر است. حتی المقدور کولر در مسیر مستقیم نور خورشید قرار نگیرد.



- با عایق کاری کانالهای خارج از ساختمان از هدر رفتن سرما در اثر تابش مستقیم خورشید به کانالها جلوگیری می شود.



- دریچه اتاقهایی که استفاده نمی کنید را ببندید تا هوای خنک کولر به فضایی که مورد استفاده قرار می گیرد، بیشتر برسد.



- برای افزایش بازده خنکی کولر و از منظر مسائل بهداشتی، توصیه می شود سالی یکبار پوشالها تعویض شوند و اصمینان حاصل کنید که پوشال تمامی سطح مشبک را پر کرده است.



- کولر باید به طور تراز نصب شود بطوریکه آب به تمامی سطوح پوشال رسیده و آنها خیس شوند تا راندمان خنکی کولر کاهش نیابد.



- برای جلوگیری از هدر رفتن آب بعد از تمیز کردن تشتک کولر و تعبیه مناسب شیر تخلیه تشتک را از آب پر کرده و با تنظیم شناور ارتفاع سطح آب تشتک را تنظیم کرده و کلیه اتصالات آبرسانی را آب بندی کنید.



- کوتاهی طول کانال کشی و پیچ و خمها در استفاده بهینه از کولر موثر است.



- برای ایجاد جریان یکنواخت هوا در منزل از دریچه های تنظیم هوا استفاده کنید.



- از کولر دارای نشان استاندارد و دارای برچسب انرژی استفاده کنید.