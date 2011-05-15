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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

داستان‌های پرفروش‌ هفته گذشته از نگاه آسوشیتدپرس

داستان‌های پرفروش‌ هفته گذشته از نگاه آسوشیتدپرس

فهرست 15 کتاب‌ پرفروش داستانی در هفته گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کتاب‌های "تسویه حساب مرده" نوشته چارلین هریس، "دهمین سالگرد" جیمز پترسون، "مرد ششم" از دیوید بلاداکسی، "شش کشته" از روبرت بی‌پارکر، "سرزمین غارهای نقاشی‌شده: یک رمان" نوشته ژان ام آوئل جزو 5 کتاب اول پر فروش هفته گذشته بوده‌اند.

همچنین "من تنها قدم خواهم زد" از مری هیگینز کلارک، "شاهد پنجم" از مایکل کانلی، "آتش دنباله" از نورا رابرتز، "پیچی در جاده" از دبی ماکومبر، "دوراهی کالب" از جرالدین بوکس پنج کتاب دیگری هستند که با استقبال مخاطبان آثار داستانی مواجه شده‌اند.

پنج کتاب داستانی آخر این فهرست نیز عبارتند از "او در زیبایی قدم می‌زند" نوشته کارولین کندی، "دختری که کندو را لگد کرد" از استیگ لارسون، "مراقبم باش" از لیزا اسکاتولین و "اگر اینجا بودی" تز جن لنکستر. 

کد مطلب 1311945

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