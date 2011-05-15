انهدام 67 شرکت هرمی در اصفهان با 2.5 میلیارد تومان کلاهبرداری

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، سردار حسن کرمی با اعلام این خبر افزود: طی یکسال گذشته 67 شرکت هرمی در استان اصفهان منهدم و 561 نفر از اعضا و سرشاخههای اصلی این شرکتها شناسایی و دستگیر شدند.
وی اظهار داشت: میزان مبلغ کلاهبرداری اعضای این شرکتها بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون تومان بوده که تمامی آنها پس از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون هم 21 نفر از فعالان اصلی شرکتهای هرمی شناسایی و دستگیر شدند، از تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: امسال با توجه به نامگذاری سال جهاد اقتصادی، مبارزه با شرکتهای هرمی، وارد کنندگان و توزیع کنندگان کالاهای قاچاق، اختلاسهای بانکی و کلاهبرداران جدیتر از گذشته دنبال خواهد شد.
48 میلیارد ریال اختلاس در اصفهان کشف شد
وی در ارتباط با اختلاسهای بانکی نیز اضافه کرد: سال گذشته 28 پرونده اختلاس توسط فرماندهی انتظامی استان مورد رسیدگی قرار گرفت که مبلغ اختلاسها بالغ بر 48 میلیارد تومان بود.
سردار کرمی ادامه داد: در این خصوص تعدادی از متهمان توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان شناسایی، دستگیر و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی در خصوص عدم عمل به تعهدات از سوی موسسات قرضالحسنه نیز گفت: تاکنون خوشبختانه هیچگونه گزارشی در این خصوص به پلیس استان اعلام نشده که در صورت وجود این جرم با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان تحقق شعار جهاد اقتصادی را نیازمند عزم ملی تمامی دستگاهها، ارگانها و مشارکت جدی مردم عنوان کرد و افزود: نیروی انتظامی برحسب وظایف محوله خود سعی میکند تا نقش بارز خود در تحقق این شعار را به خوبی ایفا کرده و با مبارزه جدی با باندهای مفاسد اقتصادی زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم سازد.
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