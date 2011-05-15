مهارت های ارتباطی بیشترین علت مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره ای است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسئول مراکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ظهر یکشنبه در هشتمین نشست برنامه ریزی خدمات مشاوره ای دانشگاه های علوم پزشکی منطقه پنج کشوراظهارداشت: به منظور برنامه ریزی خدمات مشاوره ای و ارائه مطلوب خدمات مشاوره ای در دانشگاه ها این نشست ها هر سه ماه در یکی از این دانشگاه ها برگزار می شود.

کلثوم خزاعی به اهداف برگزاری این نشست اشاره کرد و افزود: برنامه ریزی جهت ارائه خدمات مشاوره ای مناسب با نیازهای فرهنگی و منطقه ای فرهنگی و منطقه ای و همچنین تبادل اطلاعات و تجربیات بین مشاورین مراکز مشاوره دانشگاه از جمله اهداف برگزاری این نشست های سه ماهه است.

وی همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی دارو درمانی در روانپزشکی در این نشست ها خبر داد و گفت: این کارگاه ای آموزشی به منظور به روز شدن اطلاعات مشاورین و دانش افزایی این افراد برگزار می شود.

خزاعی به زمان آغاز فعالیت مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 76 اشاره کرد و ادامه داد: این مرکز در زمینه های مختلف مشکلات روحی و روانی و عاطفی دانشجویان، مشکلات تحصیلی، سازگاری در روابط بین فردی موثر و مشاوره های ازدواج به دانشجویان خدمات ارائه می دهد.

وی تصریح کرد: در مشاوره خدمات مشاوره ای برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با اطلاعات به روز در حوزه روانشناسی برگزار می شود.

خزاعی در خصوص برنامه های سال 90 این مرکز، بیان کرد: پایش سلامت روان دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه جهت کمک به رفع مشکلات، برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی، آموزش های پیش از ازدواج و مهارت های مطالعه و برنامه ریزی درسی از جمله برنامه های آن مرکز در سال جاری است.

وی از فعالیت مراکز مشاوره ای در خوابگاه های دانشجویی این دانشگاه خبر داد و گفت: جهت ارائه خدمات مطلوب و دسترسی بهتر دانشجویان به این خدمات این مراکز در خوابگاه ها فعال هستند.

وی بر اهمیت جایگاه مشاوره در سطح دانشگاه های کشور تاکید کرد و گفت: طی سال گذشته بیشترین خدمات ارائه شده دانشجویان در مراکز مشاوره ای در حوزه مهارت های ارتباطی بوده است.

خزاعی اظهار داشت: مراجعه دانشجویان و ارائه خدمات به تربیت در حوزه های مهارت های ارتباطی، مشاوره تحصیلی و مشاروه پیش از ازدواج بوده است.

وی تعداد مشاورین فعال در این مراکز را چهار نفر برشمرد و افزود: به تناسب جمعیت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که که 60 درصد دختران و 40 درصد پسران هستند، بیشترین مراجعه مربوط به دانشجویان دختر این دانشگاه است.

مسئول مراکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور شد: به شرکت کنندگان در این نشست گواهی نامه دارو درمانی در روان پزشکی اعطا می شود.

دانشگاه پزشکی مازنداران، کرمان، بابل، خراسان شمالی، شاهرود، سبزوار، مشهد، گناباد و بیرجند ازدانشگاه های منطقه پنج کشور هستند.