  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

فیلم "نار" کلید خورد

فیلم "نار" کلید خورد

فیلم "نار" به کارگردانی بهاره رضایی و بازی گلاب آدینه کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا خویینی‌ها، ماه‌چهره خلیلی، فقیهه سلطانی، سحر قریشی، امیر حسین رستمی، افشین کتانچی، سیروس همتی، البرز نبویان و ملیکا پارسا بازیگر خردسال در این فیلم بازی می‌کنند.

گلاب آدینه درنمایی از فیلم "نار"

"نار" به  احیای آیین‌ها و آداب رسوم سنتی ایرانی در مراسم جشن عروسی امروزی می‌پردازد. دیگر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: یوسف شهیدی‌فر، صدابردار و صداگذار: حسام شریعتمدار احمدی، آهنگساز: سیاوش امامی، عکس: سولماز حسینی و پیام ایرایی، مدیر تولید و تدارکات: جمشید قدرتی، سرمایه‌گذار: محسن خنجری، آژانس گشت گل یاس و علی اکبر رضایی، تهیه‌کننده: سعید شرفی‌کیا.

کد مطلب 1311955

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها