فیلم "نار" کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سارا خویینیها، ماهچهره خلیلی، فقیهه سلطانی، سحر قریشی، امیر حسین رستمی، افشین کتانچی، سیروس همتی، البرز نبویان و ملیکا پارسا بازیگر خردسال در این فیلم بازی میکنند.
گلاب آدینه درنمایی از فیلم "نار"
"نار" به احیای آیینها و آداب رسوم سنتی ایرانی در مراسم جشن عروسی امروزی میپردازد. دیگر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: یوسف شهیدیفر، صدابردار و صداگذار: حسام شریعتمدار احمدی، آهنگساز: سیاوش امامی، عکس: سولماز حسینی و پیام ایرایی، مدیر تولید و تدارکات: جمشید قدرتی، سرمایهگذار: محسن خنجری، آژانس گشت گل یاس و علی اکبر رضایی، تهیهکننده: سعید شرفیکیا.
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