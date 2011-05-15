به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله معتمدی امروز یکشنبه در نشست خبری اضافه کرد: شهریه های هر سه مقطع تحصیلی در دانشگاه پیام نور با هیچگونه افزایش شهریه ای مواجه نشده است و حتی با اطمینان می گویم شهریه های این دوره ها کاهش نیز یافته است.

وی افزود: حتی شهریه های دوره های مجازی که به تایید وزیر علوم رسید پایین تر از حد پیشنهادی نهایی شد.

معاون سنجش و آموزش دانشگاه پیام نور در ادامه سخنان خود در ارتباط با اولویت های جذب هیئت علمی در این دانشگاه تاکید کرد: در حال حاضر اولویت جذب تنها برای دانشجویان دوره دکتری و دانش آموختگان دکتری است دانشجویان دکتری که در مصاحبه علمی فرآیند جذب پذیرفته شوند در قالب قراردادهای پاره وقتی تا زمانی که دانش آموخته شوند با دانشگاه پیام نور همکاری می کنند.

معتمدی همچنین در ارتباط با وضعیت هرم هیئت علمی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: هر چند هرم هیئت علمی دانشگاه پیام نور پایین تر از متوسط کشوری است اما در سه سال گذشته سعی کردیم 300 نفر از دستیاران را در دوره های دکتری مشغول به تحصیل کنیم.

وی افزود: همچنین زمینه ادامه تحصیل دستیاران علمی و مربیان را در دوره های دکتری فراهم کردیم و طی 3-2 سال گذشته دانشگاه پیام نور در 28 رشته گرایش این اعضا را در دکتری پذیرفته است.

وی با بیان اینکه یک ظرفیت هم برای مربیان و دستیاران علمی در آزمون دکتری سازمان سنجش قرار دادیم تاکید کرد: این ظرفیت به صورت ویژه برای دستیاران و مربیان دانشگاه پیام نور در نظر گرفته شد تا هرم هیئت علمی دانشگاه را به سمت استادیاری پیش ببریم.

معاون دانشگاه پیام نور همچنین در ارتباط با آخرین وضعیت فراخوان جذب هیئت علمی گفت: تا کنون از سوی وزارت علوم 5 هزار نفر به دانشگاه معرفی شدند که از این میان تنها 200 نفر مورد پذیرش دانشگاه قرار می گیرند و هم اکنون فرآیند مصاحبه و بررسی سوابق علمی این افراد در دست بررسی است.

معتمدی همچنین به ریاست دانشگاه پیام نور در خصوص جذب اعضای هیئت علمی با مدرک فوق لیسانس نیز اشاره کرد و گفت: سیاست دانشگاه دیگر جذب اعضای هیئت علمی با مدرک فوق لیسانس نیست اما در برخی رشته های فنی و مهندسی و هنر مجبوریم برای تامین نیازهای اولیه از اعضای هیئت علمی فوق لیسانس بهره مند شویم.

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور در ادامه سخنان خود در ارتباط با برخی نگرانی ها در خصوص انحراف دانشگاه پیام نور از هدف خود، اظهار داشت: امروزه در آموزش عالی نکته ای که باعث نگرانی همگان شده شبهه انحراف دانشگاه پیام نور از هدف اصلی خود است.

وی اضافه کرد: نگاه ما این است که دانشگاه پیام نور از مسیر خود منحرف نشود که تا کنون نشده و در همان چارچوب خود بر اساس برنامه ای که سیاست کلی وزارت علوم تعیین کرده حرکت می کنیم.

وی در ارتباط با بارزترین ویژگی دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور همانند دانشگاه های باز کشورهای جهان آموزش را در جایی می برد که فرد در آن حضور دارد این به آن معناست که دانشجو امکان انتخاب رشته و زمان آزمون را در اختیار دارد.

معتمدی گفت: در بسیاری از دانشگاه های جهان که با سیستم باز دانشجو می پذیرند حتی سابقه تحصیلی دانشجو اهمیتی ندارد و آن دانشگاه کلاسش را به گونه ای برگزار می کند که متناسب با شرایط دانشجو باشد.

وی در این باره به ذکر مثالی در دانشگاه پیام نور پرداخت و افزود: طول دوره کارشناسی در دانشگاه های معمول کشور 8 ترم است و اگر از 8 ترم تجاوز کند، دانشجو سنواتی به شمار می آید اما طول دوره عادی کارشناسی در دانشگاه پیام نور 20 ترم است و اگر مشکل سربازی وجود نداشته باشد دانشجو می تواند درس خود را در طول 10 سال بخواند.

وی افزود: در دانشگاه پیام نور دانشجویانی هستند که در گروه سنی 18 تا 25 سال قرار دارند و تمایل دارند نوع کلاس را بر اساس شرایط خود انتخاب کنند ما این امکانات را در دانشگاه پیام نور با برگزاری دوره های نیمه حضوری و مجازی در اختیار دانشجویان قرار داده ایم.

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور یک انتقاد بزرگ را به این دانشگاه وارد کرد و گفت: برخی بر این باورند که ما نتوانسته ایم تا کنون آنطور که باید دوره های مجازی را در دانشگاه گسترش دهیم من این انتقاد را می پذیرم و می بایست امکانات مجازی را در کنار کلاس های نیمه حضوری فراهم کنیم.

وی افزود: در همین راستا نخستین دوره کارشناسی ارشد مجازی یا آنلاین از هفته پیش در قالب 113 رشته محل و با حضور 1300 دانشجو در سطح کشور آغاز به کار کرد.

معتمدی در ادامه سخنان خود یک خبر هم داد و گفت: در یک افق دراز مدت یک سیستم ترکیبی را پیشنهاد می کنیم که بر اساس آن دانشجو تعیین می کند دروس مورد نظر خود را نیمه حضوری، مجازی یا از طریق آموزش های لوح فشرده دوره های آموزشی خود را بگذراند.