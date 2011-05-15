کشورهای فارسی زبان رسانه مشترک داشته باشند/ ایران کشور دوم افغانهاست

محمد حسن جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان با حضور در خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص همکاری‌های سه کشور ایران،‌ افغانستان و تاجیکستان به عنوان سه کشور فارسی زبان تصریح کرد: غربی‌ها مهمترین مانع در همکاری کشورهای فارسی زبان هستند چون این خطر بزرگی برای آنان است.

وی افزود: عامل تفرقه و جدایی کشورهای فارسی زبان نیز غربی‌ها هستند.

جعفری با اشاره به اینکه ایران نقش حائز اهمیتی در جهان دارد گفت:‌ ایران در کنار افغانستان و تاجیکستان می‌توانند اتحادیه کشورهای فارسی زبان را ایجاد کنند که البته این خوشایند غرب نیست و برای رژیم صهیونیستی نیز ناخوشایند است البته مزدوران آمریکا در منطقه نیز از این اتفاق ناراحت خواهند شد.

وی ابراز امیدواری کرد که کشورهای فارسی زبان همکاری‌های گسترده‌تری با یکدیگر داشته باشند و گفت: 90 درصد افغانستان فارسی زبان هستند و ایران باید تلاش بیشتری در زمینه گسترش همکاری‌ها با افغانستان داشته باشد.

دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان تاکید کرد: ما طرحی داشتیم که احزاب کشورهای اسلامی و فارسی زبان اتحادیه‌ای را داشته باشند چرا که معتقدیم ملت‌های ایران، افغانستان و تاجیکستان یکدیگر را می‌خواهند.

جعفری با اشاره به قرار گرفتن شعر سعدی بر سردر سازمان ملل متحد گفت: اینکه شعر سعدی را بر سر در سازمان ملل قرار داده‌اند به این معناست که بدیلی نداشتند و اگر داشتند شعر فارسی نمی‌‌گذاشتند.

وی با اشاره به فعالیت‌های غرب برای تاثیرگذاری بر کشورهای فارسی زبان گفت: کشورهای فارسی زبان ظرفیت فراوانی هستند که باید از این ظرفیت استفاده شود. بنگاه خبرپراکنی "بی بی سی" میلیون‌ها دلار بودجه تخصیص می‌دهد تا خبر به زبان فارسی منتشر کند چرا کشورهای فارسی زبان شبکه مشترک و تلویزیون مشترک نداشته باشند.

وی در خصوص جوسازی‌های علیه ایران در افغانستان که توسط گروه محدودی صورت می‌گیرد، گفت: سناریوی این جوسازی‌ها دست غرب است و یکی دو گروهک در افغانستان که اصلاً عددی به شمار نمی‌آیند در پس این وقایع هستند که سعی می‌کند آب را گل آ‌لود کنند تا ماهی بگیرند.

دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان عنوان کرد: مردم، دولت و مجاهدین افغانستان و سران احزاب و جریانات افغانستان به هیچ وجه موافق اقدامات بر علیه ایران نیستند و در جشن 22 بهمن در سفارت ایران اغلب مقامات کشور افغانستان و رجال سیاسی این کشور و رهبران احزاب شرکت داشتند. این به این خاطر است که ملت افغانستان مردم و دولت ایران را دوست دارند.

جعفری گفت: چرا عربستان نمی‌تواند چنین نشستی در افغانستان برگزار کند و چرا رجال افغانستان با افتخار در جشن سفارت ایران شرکت می‌کنند. علت این است که آنان ایران را کشور دوم خود می‌دانند.

وی در پایان گفت: امیدواریم ایران در سیاست خارجی خود در خصوص افغانستان بازنگری کند و توجه عمیقتری به موضوع افغانستان داشته باشد.