مهران شاهین طبع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مهرام طی سه سال اخیر قهرمان رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر بوده است، اظهارداشت: امسال هم تلاش‌مان برای رسیدن به همین عنوان است چون تنها فینالیست شدن را در برنامه نداشتیم. هرچند که شرایط خیلی سخت‌‌تری نسبت به همیشه داریم.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام تهران که تیمش طی چند ماه گذشته سه بار در قالب رقابت‌های باشگاهی ایران و مسابقات غرب آسیا موفق به شکست ذوب آهن شد تاکید دارد که دیدار دوباره با این تیم در مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر خواب و خوراک را از مهرامی‌ها گرفته است.

وی یادآور شد: مهرام و ذوب آهن چندین سال است که در شرایط مختلف با هم روبرو می‌شوند. بنابراین این بازی و نتیجه آن به دیدارهای گذشته و حتی دیدارهای فصل جاری هیچ ارتباطی ندارد. این مرحله ازمسابقات و دیدارهایی که با ذوب آهن داریم به قدری حساس است که خواب و خوراک را از ما گرفته است.

شاهین‌طبع به ویژگی‌های تیم بسکتبال ذوب آهن اشاره کرد و گفت: خط دفاعی ذوب آهن منسجم و هماهنگ است. بازیکنان این تیم بسیار دونده هستند و تحرک بالایی دارند. ریباندهای خوب اوشین ساهاکیان هم به جای خود تاثیر گذار است. در کل اینکه از تیم وحشت داریم!

سرمربی تیم بسکتبال مهرام با اشاره به اینکه وضعیت صمد نیکخواه بهرامی برای حضور کامل در مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر به دلیل مصدومیت مشخص نیست، اظهارداشت: باید برای مقابله با تیمی مانند ذوب آهن استراتژی مناسبی داشته باشیم و با توجه به شرایط حال برای بازی با این تیم برنامه ریزی کنیم. نتایج گذشته تعیین کننده نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از روز دوشنبه آغاز می‌شود. در روز نخست این مرحله از رقابت‌ها دو تیم مهرام و ذوب آهن در تالار آزادی به مصاف هم می‌روند.