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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

مجوز دو رشته تخصصی پزشکی برای دانشگاه علوم پزشکی ایلام صادر شد

مجوز دو رشته تخصصی پزشکی برای دانشگاه علوم پزشکی ایلام صادر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از صدور مجوز دو رشته تخصصی پزشکی برای دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، دکتر مرضیه وحید دستجردی شامگاه شنبه در شهرستان دره شهر گفت: با پیگیری و درخواست مسئولان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با راه‌اندازی دو رشته تخصصی داخلی و اطفال در دانشگاه علوم پزشکی ایلام از سوی وزارت بهداشت موافقت قطعی به عمل آمد.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در سال جاری در رشته های تخصص داخلی و تخصص اطفال دانشجو می پذیرد.

علی عزتی در جریان سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در کشورهای در حال توسعه بهداشت و رفاه خانواده در گرو سلامتی و بهره وری نیروی کار آن خواهد بود.

وی ادامه داد: بنابراین وضعیت زندگی اعضای آن متاثر از اقدامات بهداشت حرفه ای خواهد بود در غیر این صورت با توجه به پایین بودن پارامترهای بهداشت و کاهش توان کاری، بحران شدیدی در خانواده بوجود آورده و به طور غیرمستقیم بهداشت، رفاه و اقتصاد جوامع را تحت تاثیر قرار می دهند.

نماینده دهلران، دره شهر و آبدانان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری های به عمل آمده مسئولان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با راه‌اندازی دو رشته تخصصی داخلی و اطفال در دانشگاه علوم پزشکی ایلام از سوی وزارت بهداشت موافقت قطعی به عمل آمد.

عزتی ابراز امیدواری کرد: با تربیت نیروهای بومی در استان در زمینه رشته های تخصصی وضعیت بهداشت و درمان استان ارتقا و مشکل کمبود پزشک متخصص بهبود یابد.

کد مطلب 1311964

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