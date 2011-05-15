مجوز دو رشته تخصصی پزشکی برای دانشگاه علوم پزشکی ایلام صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، دکتر مرضیه وحید دستجردی شامگاه شنبه در شهرستان دره شهر گفت: با پیگیری و درخواست مسئولان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با راه‌اندازی دو رشته تخصصی داخلی و اطفال در دانشگاه علوم پزشکی ایلام از سوی وزارت بهداشت موافقت قطعی به عمل آمد.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در سال جاری در رشته های تخصص داخلی و تخصص اطفال دانشجو می پذیرد.

علی عزتی در جریان سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در کشورهای در حال توسعه بهداشت و رفاه خانواده در گرو سلامتی و بهره وری نیروی کار آن خواهد بود.

وی ادامه داد: بنابراین وضعیت زندگی اعضای آن متاثر از اقدامات بهداشت حرفه ای خواهد بود در غیر این صورت با توجه به پایین بودن پارامترهای بهداشت و کاهش توان کاری، بحران شدیدی در خانواده بوجود آورده و به طور غیرمستقیم بهداشت، رفاه و اقتصاد جوامع را تحت تاثیر قرار می دهند.

نماینده دهلران، دره شهر و آبدانان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری های به عمل آمده مسئولان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با راه‌اندازی دو رشته تخصصی داخلی و اطفال در دانشگاه علوم پزشکی ایلام از سوی وزارت بهداشت موافقت قطعی به عمل آمد.

عزتی ابراز امیدواری کرد: با تربیت نیروهای بومی در استان در زمینه رشته های تخصصی وضعیت بهداشت و درمان استان ارتقا و مشکل کمبود پزشک متخصص بهبود یابد.