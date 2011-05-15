برنامه سومین روز جشنواره موسیقی نواحی

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره موسیقی نواحی به شکل غیر رقابتی با اجرای استادان موسیقی نواحی و همچنین بخش سخنرانی در 5 سالن و تالار به شرح ذیل ارائه خواهد شد.

سالن گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران :

- ساعت 11 موسیقی 6 مقام در تاجیکستان و ازبکستان ، با سخنرانی منصوره ثابت زاده.

سالن رودکی :

- ساعت 16 اجرای موسیقی مازندارن ، گلستان، گیلان، تالش و ترکمن با ارائه توضیحاتی توسط محمود فرضی نژاد، سید احمد حسینی و عباس شیرزادی آهو دشتی. ساعت 18 موسیقی خوزستان، بوشهر و هرمزگان با ارائه توضیحاتی توسط علی رضایی، محمدعلی کوچکی و محمد رضا بلادی.

تالار وحدت :

- ساعت 21 نگاهی به موسیقی محلی و داستانی اسکاندیناوی با اجرای گروه اسکروک نروژ . در بخش دوم گروه موسیقی "گیل و آمارد" به سرپرستی ناصر وحدتی.

سالن خانه موسیقی :

- ساعت 18 بازخوانی داستان فرود بر پایه نگاه به دیگری با اجرای منظومه زلیخا برگزار می شود وسپس سید محمد جمال طاهری سخنرانی می کند؛ در ادامه نقالی در ایران با سخنرانی دکتر سجاد آیدنلو بررسی می شود.

- سالن خانه شهر در کرمان :

کنسرت سه گروه "ارزوئیه"، گروه "بید خون مرغک بم" و " گروه موسیقی آبیدر سنندج بر گزار می شود.