سود سال 89 سهامداران مخابرات پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران در هجدهم اردیبهشت و تصویب سود 430 ریالی به ازای هر سهم مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند 89 ، تمامی سهامداران این شرکت اعم از حقیقی و حقوقی می توانند با مراجعه به تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور نسبت به دریافت سود خود اقدام کنند.

در این مجمع صابر فیضی - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از افزایش 5/6 درصدی دارایی های شرکت مخابرات در سال 89 و کاهش 65/0 درصدی بدهی های این شرکت خبرداد و میزان سود خالص مخابرات در این سال را 2 هزار و 480 میلیارد تومان اعلام کرد.



شرکت مخابرات ایران در چهارمین مجمع این شرکت پس از ورود به بورس میزان سود تقسیمی به ازای هر سهم را برای سهامدارانش 43 تومان و میزان پاداش هیئت مدیره را 350 میلیون تومان درنظرگرفت. همچنین میزان حق برگزاری هرجلسه برای هیئت مدیره که سال گذشته 150 هزار تومان بود امسال 300 هزار تومان درنظر گرفته شد.