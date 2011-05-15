  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

سروری در گفتگو با مهر:

برکناری همزمان سه وزیر غیر منطقی و پرهزینه است

برکناری همزمان سه وزیر غیر منطقی و پرهزینه است

نماینده تهران برکناری سه وزیر کابینه را غیرمنطقی و پرهزینه برای کشور خواند و گفت: بهتر بود اختلاف نظر مجلس و دولت در یک نشست کارشناسی و به دور از جنجال مطرح می‌شد و به نتیجه می‌رسید.

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اقدام اخیر دولت در برکناری سه وزیر کابینه را نامتناسب با شرایط کشور خواند و گفت: این کار بسیار غیر منطقی است و برای کشور هزینه خواهد داشت.

وی ادامه داد: آنچه روشن است این است که دولت اختیار عزل و نصب وزیران را دارد اما از آنجا که موضوع ادغام وزارتخانه ها مطرح است، برکناری وزیران این وزارتخانه ها نوعی سرگردانی در وزارتخانه را موجب می شود زیرا ما همچنان در موضوع ادغام ها با چالش روبه رو هستیم و اساس ادغام وزارتخانه ها زمان بر خواهد بود.

رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس گفت: این گونه عملکردها وضعیت ناپایدار در وزارتخانه ها به وجود می آورد و آثار نامناسبی هم در اداره کشور در پی خواهد داشت.

نماینده تهران تصریح کرد: با برکناری وزیران در این مرحله، وضعیت آینده برای مدیران و مسئولان وزارتخانه ها مشخص نیست و مدیران در حالت انتظاری به سر می برند و برای هیچ  تحرکی که منافع کشور را در میان مدت و دراز مدت تامین کند برنامه ریزی نمی کنند.

وی گفت: مدیران از اینکه ساختار وزارتخانه ها در آینده به چه شکل است اطلاعی ندارند و در این حالت تصمیم گیری و تصمیم سازی و نگاه به چشم انداز افول می کند و نتیجه آن آسیب رسیدن به کشور است.

سروری یادآور شد: بهتر بود پیگیری نحوه ادغام وزارتخانه ها به دور از رفتارهای جنجالی در یک نشست کارشناسی مشترک بین مجلس و دولت  بررسی و اختلافات حل و فصل می شد،  اگر هم موضوعی باقی می ماند از شورای نگهبان استفتاء می شد و شاهد این همه تنش و دغدغه در کشور نبودیم.

کد مطلب 1311970

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها