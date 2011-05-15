به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا جراحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی مختص فصل خاصی از سال نیست و همواره باید ادامه داشته باشد.

وی گفت: پس از اجرای موفق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و بر اساس سیاست‌های ابلاغی در کنترل مصارف انرژی به خصوص مصرف گاز طبیعی، تعرفه گاز طبیعی در بخش خانگی در هفت ماهه سال 1390 ابلاغ شد.

جراحی افزود: به این ترتیب از پانزدهم فروردین ‌ماه سال جاری و بر اساس الگوی تعریف شده مصارف تا 45 مترمکعب در ماه به قیمت 700 ریال محاسبه می‌شود.

وی بیان کرد: مازاد بر هر 50 متر مکعب مصرف به ترتیب 900، هزار و 200، ‌هزار و 600، دو هزار، دو ‌هزار و 200، دو هزار و 500، دو ‌هزار و 800، سه ‌هزار، سه هزار و 200 و سه هزار و 400 ریال محاسبه می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان ادامه داد: مازاد بر 545 متر مکعب نیز به قیمت سه هزار و 500 ریال محاسبه و در قبوض مشترکان درج می‌شود.

جراحی افزود: مشترکان باید مصارف خود را طوری کنترل کنند که با رعایت الگوهای تعیین شده، مشمول پرداخت‌های مازاد بر این الگوها نشوند و به این ترتیب ضمن استفاده بهینه از گاز طبیعی به اقتصاد خانواده خود نیز کمک کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان از مردم استان سمنان درخواست کرد تا با مصرف بهینه گاز طبیعی و پرداخت به موقع قبوض خود این شرکت را در توسعه خدمات در اقصی نقاط استان یاری دهند.