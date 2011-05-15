علی فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: در سال ۱۳۸۹ نزدیک به یک میلیون و صد هزار جلد کتاب از کتابخانههای تحت پوشش نهاد کتابخانههای عمومی استان قم به امانت گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه ۵۵ کتابخانه عمومی تحت پوشش اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم فعالیت میکند اظهار کرد: از این تعداد ۲۲ کتابخانه نهادی و ۳۳ کتابخانه به شکل مشارکتی اداره میشود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی قم افزود: در حال حاضر نزدیک به ۷۰۰ هزار نسخه کتاب در کتابخانههای عمومی استان موجود است.
وی جذب عضو، ترویج کتاب و کتابخوانی و افزایش عضو و امانت را از جمله کارکردها و اهداف نهاد کتابخانههای عمومی استان عنوان کرد و بیان داشت: تنوع در کتابها، بهسازی فضای کالبدی کتابخانهها و استفاده از تجهزات روز در کتابخانهها از برنامههای دیگر نهاد کتابخانههای عمومی قم است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم گفت: یک میلیون و صد هزار جلد کتاب در سال ۱۳۸۹ از کتابخانههای عمومی در قم امانت گرفته شد.
علی فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: در سال ۱۳۸۹ نزدیک به یک میلیون و صد هزار جلد کتاب از کتابخانههای تحت پوشش نهاد کتابخانههای عمومی استان قم به امانت گرفته شده است.
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