پتروشیمی تبریز به 16 کشور صنعتی تبریز فرآورده های نفتی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، طی سال گذشته بیش از 344 هزار تن انواع فراورده پلیمری به ارزش سه هزار و 649 میلیارد ریال و 54 میلیون دلار از پتروشیمی تبریز به صنایع پایین دست داخلی و 16 کشور صنعتی جهان عرضه شده است.

پتروشیمی تبریز طی سال گذشته 663 هزار تن انواع محصولات شیمیایی و پلیمری تولید کرده که از این میزان 297 هزار تن مواد اولیه قابل ارائه به ارزش سه هزار و 649 میلیارد ریال در اختیار صنایع پایین دست داخل کشور قرار گرفته است.

این میزان در مقایسه با سال 1388 از نظر وزن 13 و از لحاظ ارزش ریالی 37 درصد افزایش نشان می دهد.

علاوه بر این پتروشیمی تبریز در سال گذشته 47 هزار تن به ارزش 54 میلیون دلار انواع فراورده های پلیمری به 16 کشور صنعتی جهان صادرات داشته است.

کشورهای چین، ترکیه، سویس، آلمان، روسیه، اسلووانی، اسپانیا، استرالیا، مصر، یونان، امارات عربی متحده و چند کشور همسایه منطقه و آسیای جنوب شرقی از جمله مشتریان مواد پلیمری پتروشیمی تبریز در سال گذشته بوده است.

افزایش 6 درصدی تولید و صادرات پتروشیمی تبریز در فروردین 90

تولید و صادرات پتروشیمی تبریز در ماه گذشته شش درصد افزایش یافته و میزان تولید فراورده های پتروشیمی تبریز به 67 هزار تن رسید.

از این میزان 26 هزار تن فراورده پلیمری به ارزش 331 میلیارد ریال جهت تبدیل به واحدهای مختلف صنایع پایین دست کشور عرضه شد.

ارزش این فراورده ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هفت درصد افزایش داشت.

همچنین در فروردین ماه گذشته پتروشیمی تبریز علاوه بر جوابگویی به نیازهای صنایع داخلی، پنج هزار و 500 تن انواع فراورده های پلیمری به ارزش هفت میلیون و 500 هزار دلار نیز به کشورهای مختلف جهان صادرات داشته که در مقایسه با نخستین ماه سال گذشته از نظر وزن 10 درصد و از لحاظ ارزش دلاری 16 درصد افزایش نشان می دهد.

در این مدت بازرگانان کشورهای ترکیه، چین و مصر به ترتیب در صدر جدول مشتریان خارجی پتروشیمی تبریز قرار داشتند.