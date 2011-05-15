به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زند وکیلی، مدیر فرهنگی هنری منطقه یک با اعلام این خبر گفت: استاد انوار از دانشمندان و مفاخر ساکن در منطقه یک است که فعالیت‌ها و تلاش‌های علمی وی همواره برای این مرز و بوم جایگاه رفیعی دارد و به عنوان ماخذ و مرجع درعلوم مختلف مورد استفاده دانشجویان قرار می‌گیرد.

وی افزود: دانشمندان و اندیشمندان، فرهنگسازان هر قوم و ملتی هستند که باید به نحوی شایسته و در خور در کانون توجهات قرار گیرند و در این راستا فرهنگسرای ملل تجلیل از بزرگان این منطقه و معرفی آنها به شهروندان را در دستور کار خود دارد.

رئیس فرهنگسرای ملل در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: ملت ایران همواره یکی از پرچمداران تمدن بشری بوده و در طول تاریخ دانشمندان بیشماری را در علوم گوناگون به تاریخ معرفی کرده است و در سایه تلاش و همت دانشمندان و اندیشمندان خود تا کنون با عزت و اقتدار به حیات جاوید خود ادامه داده و مرزهای علم و دانش را یکی یکی فتح کرده است.

سید عبدالله انوار، پژوهشگر و مترجم، متولد سال1303 تهران است. تصحیح و تعلیقه جهانگشای نادری، تصحیح و تعلیقه اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی در منطق (2 جلد)، ترجمه تطور حیات اثر برگسون از متن انگلیسی با توجه به متن فرانسوی، ترجمه حکومت الهی اثر سن توماس آگوئیناس، ترجمه سمبولیسم در دین، ترجمه"ریاضیات علمی است که موضوع ندارد" از مجموعه فعالیت‌های اوست.

علاقه‌مندان برای شرکت در مراسم بزرگداشت استاد انوار می‌توانند ساعت17 به فرهنگسرای ملل در بوستان قیطریه، شمال بزرگراه آیت الله صدر مراجعه کنند.