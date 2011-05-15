نمایش فیلم سینمایی "گشر" در جشنواره سیدنی استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "گشر" در جدیدترین حضور بین‌المللی خود، ساعت 12 29 خردادماه در بخش غیررقابتی پنجاه و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم سیدنی در استرالیا روی پرده می‌رود.

این جشنواره با حضور چن کایگه کارگردان سرشناس چینی به عنوان رئیس هیئت داوران و با شرکت فیلم‌هایی از کارگردانان سراسر جهان در بخش‌های مسابقه اصلی، بخش غیررقابتی، بخش جنبی، بخش فیلم‌های خانوادگی، بخش مسابقه سینمای مستند، بخش مسابقه فیلم کوتاه و چند بخش دیگر روزهای 18 تا 29 خردادماه در شهر سیدنی استرالیا برگزار می‌شود.

فیلم سینمایی "گشر" در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی فیلم از جمله سن سباستین اسپانیا، سه قاره نانت فرانسه، پوسان کره جنوبی، ابوظبی امارات، شب‌های سیاه تالین استونی، اله کینو لهستان، آسیا تک ایتالیا، هلند و میامی آمریکا به نمایش درآمده و در آخرین حضور خود، در جشنواره بین‌المللی فیلم سینما نوا در بلژیک روی پرده رفت.