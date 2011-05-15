به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان در تاریخ 29 خردادماه سال‌جاری نخستین دیدار خود مقابل تیم امید عراق در چارچوب مرحله دوم از مسابقات انتخابی المپیک را در اربیل عراق برگزار خواهد کرد.

با توجه به مشکلاتی که در اعزام زمینی امیدهای فوتبال ایران به عراق وجود دارد،مسئولان فدراسیون فوتبال درنظر دارند، این تیم را با پروازی اختصاصی به اریبل اعزام کنند.

عباس ترابیان، عضو کمیته تیم‌های ملی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: اگر تیم امید بخواهد بصورت زمینی به اربیل عراق برود، مشکلاتی برای بازیکنان و مربیان این تیم به وجود خواهد آورد. از آنجائیکه قصد داریم تیم امید را با شرایط مطلوب روانه دیدار با عراق کنیم به درخواست علیرضا منصوریان و تاکید "کارلوس کی‌روش" به دنبال آن هستیم که این تیم را با پروازی اختصاصی به اربیل عراق اعزام کنیم.

وی در ادامه افزود: فدراسیون فوتبال به دنبال آن است که با بهره گیری از کمک‌های کمیته ملی المپیک برای امیدهای فوتبال ایران پروازی اختصاصی به اربیل عراق مهیا کند که این تیم بدون دغدغه عازم این سفر شود.

در این رابطه بهرام افشارزاده، دبیرکل کمیته ملی المپیک نیز به خبرنگار مهر گفت: در اولین فرصت با مسئولان فدراسیون فوتبال نشستی خواهیم داشت تا در خصوص برنامه‌های تیم امید با آنها گفتگو کنیم. بدون شک کمیته ملی المپیک به اندازه وسع و توان خود به تیم امید کمک خواهد کرد تا این تیم با آمادگی کامل به دیدار حریفان برود.