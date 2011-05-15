بسترسازی فرهنگی از رویکردهای مهم کمیته امداد استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بهرام ولی زاده ظهر یکشنبه در ستاد راهبر فرهنگی استان زنجان افزود: برگزاری جلسات آموزش خانواده، ارائه خدمات مشاوره‌ای به مددجویان، برگزاری دوره‌های آموزشی برای جوانان در شرف ازدواج در راستای آشنایی با احکام و مسائل اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با زندگی مشترک و برگزاری همایش خانواده برای زنان موفق سرپرست‌ خانوار، از جمله اقدامات فرهنگی کمیته‌امداد استان زنجان است.



وی ادامه داد: همکاری با مراکز مشاوره و یا سایر ارگان‌ا و کلینیکها برای ارائه مشاوره به مددجویان و نیز برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توزیع بسته‌های فرهنگی در میان خانواده‌ها، جهت ارتقای سطح آگاهی آنها از دیگر خدمات فرهنگی این نهاد

است.

ولی زاده افزود: این نهاد در راستای ارتقای سطح آگاهی‌های اعتقادی و مذهبی خانواده‌ها اقدام به سطح‌سنجی خانواده‌های تحت حمایت جهت احصاء نیازهای آموزشی، از طریق اجرای طرح "صلاح" کرده است که در این زمینه از حضور مبلغین دینی و مؤثر در میان خانواده‌ها، استفاده می‌شود.



