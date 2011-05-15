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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۴۵

در سالجاری/

بسترسازی فرهنگی از رویکردهای مهم کمیته امداد استان زنجان است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: بسترسازی فرهنگی در جهت تحکیم بنیاد خانواده از رویکردهای مهم کمیته امداد استان زنجان در سالجاری است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بهرام ولی زاده ظهر یکشنبه در ستاد راهبر فرهنگی استان زنجان افزود: برگزاری جلسات آموزش خانواده، ارائه خدمات مشاوره‌ای به مددجویان، برگزاری دوره‌های آموزشی برای جوانان در شرف ازدواج در راستای آشنایی با احکام و مسائل اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با زندگی مشترک و برگزاری همایش خانواده برای زنان موفق سرپرست‌ خانوار، از جمله اقدامات فرهنگی کمیته‌امداد استان زنجان است.

وی ادامه داد: همکاری با مراکز مشاوره و یا سایر ارگان‌ا و کلینیکها برای ارائه مشاوره به مددجویان و نیز برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توزیع بسته‌های فرهنگی در میان خانواده‌ها، جهت ارتقای سطح آگاهی آنها از دیگر خدمات فرهنگی این نهاد
است.
 
ولی زاده افزود: این نهاد در راستای ارتقای سطح آگاهی‌های اعتقادی و مذهبی خانواده‌ها اقدام به سطح‌سنجی خانواده‌های تحت حمایت جهت احصاء نیازهای آموزشی، از طریق اجرای طرح "صلاح" کرده است که در این زمینه از حضور مبلغین دینی و مؤثر در میان خانواده‌ها، استفاده می‌شود. 

 
کد مطلب 1311981

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