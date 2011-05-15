هزار هیئت مذهبی در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌الاسلام دشتکی ظهر یکشنبه در جمع هیئتهای مذهبی استان زنجان گفت: باید از فرصتهای پیش آمده در راستای اجرای برنامه‌های دینی با ایجاد انگیزه لازم بین هیئت‌های مذهبی استفاده کرد.



وی با بیان اینکه باید از ظرفیت، انگیزه لازم استقامت و پایداری و اندیشه ناب نتیجه گیری لازم را کرد، ادامه داد: اگر برنامه‌ریزی درستی در این راستا انجام نشود نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود.

حجت الاسلام دشتکی افزود: در سال جهاد اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی مطلوب در هیئت‌های مذهبی باید از این ظرفیتها استفاده کرد چرا که مطمئن ترین مکان برای سرمایه گذاری اقتصادی هیئتهای مذهبی هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه یک هزار و 260 هیئت مذهبی در استان زنجان فعال هستند، افزود: باید برنامه ریزی و سیاست گذاری و با شناسایی فرصتها و آسیبها و تبدیل آسیبها به فرصتهای مناسب، برنامه ریزی مطلوبی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام دشتکی با بیان اینکه 9 درصد برنامه‌های هیئت‌های مذهبی در حسینیه‌ها و شش درصد این برنامه‌ها در تکایا برگزار می‌شود، یادآور شد: سه درصد برنامه‌های هیئتهای مذهبی در منازل برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 66 درصد هیئات مذهبی دارای سخنران و 34 درصد سخنران ندارند، افزود: در 17 درصد هیئتهای مذهبی جلسات تفسیر قرآن برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه استفاده از شمایل منتسب در هیئت‌های مذهبی به پنج درصد کاهش یافته است، یادآور شد: استفاده از آلات موسیقی غیر متعارف یک درصد و استفاده از علامت‌های نامتناسب و رقص علامت نیز به صفر رسیده است.