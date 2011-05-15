راه و ترابری بازی سختی مقابل دانشگاه آزاد خواهد داشت

امیر صباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به بازی حساس راه و ترابری قم مقابل دانشگاه آزاد اسلامی تهران در دیدار رفت مرحله پایانی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی تهران تیم خوب و با مهره‌ای است و علاوه بر داشتن یک مربی کاردان، بازیکنان خوبی را در تیم خود دارد و تیم راه و ترابری قم بازی سختی را در برابر این تیم پیش رو دارد.



از تیم دانشگاه آزاد شناخت خوبی داریم



وی افزود: از تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران شناخت خوبی نزد کادر فنی تیم راه و ترابری قم وجود دارد و با اینکه این تیم از مربی خوبی به نام مهران حاتمی هم برخوردار است اما بازیکنان راه وت رابری قم نیز با همدلی که دارند برای کسب پیروزی و آسودگی خاطر برای بازی برگشت در قم، در سالن آزادی بازی رفت را برابر تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران برگزار می کنند.



بازیکن تیم بسکتبال راه و ترابری قم با بیان اینکه تیمش در این دیدار با آمادگی کامل به میدان می‌رود، تصریح کرد: مصدومیت بازیکنان برطرف شده است ولی ایمان زندی همچنان به دلیل مصدومیت از هفته چهارم لیگ برتر تا کنون از همراهی تیم راه و ترابری قم محروم است و راه و ترابری قم را مقابل دانشگاه آزاد اسلامی تهران همراهی نمی کند.



راه و ترابری قم تمرینات خوبی انجام داده است



وی با اشاره به انجام این دیدار حساس بعد از پیروزی بر تیم کاسپین قزوین، خاطرنشان کرد: برای تیمی مانند راه و ترابری قم که تمرینات خوبی انجام داده است و با در اختیار داشتن تمام بازیکنان کلدی خود در ای دیدار به میدان می‌رود شرایط خوبی وجود دارد.



تلاش برای کسب پیروزی در هر دو بازی رفت و برگشت با دانشگاه آزاد



صباغیان اضافه کرد: البته بعد از بازی با کاسپین قزوین زمان خوبی برای انجام تمرینات آماده سازی تیم داشته ایم و در واقع نسبت به تیم دانشگاه آزاد که روز پنجشنبه نیز با تیم شهرداری گرگان بازی کرده است، چها روز بیشتر استراحت کرده ایم و ما امیدواریم که این مهم در بازی فردا نیز با ارائه یک بازی خوب از سوی تیم ما نمایان باشد زیرا بعد از نتایج خوبی که در دو دیدار قبلی کسب کردیم، به فکر کسب پیروزی در هر دو بازی رفت و برگشت دیدار با دانشگاه آزاد اسلامی تهران نیز خواهیم بود.



وی تاکید کرد: به طور طبیعی مسابقه با دانشگاه آزاد اسلامی تهران دیدار سختی است زیرا حریف شرایط خوبی در لیگ دارد ولی بر خلاف ما، در مرحله قبل برابر شهرداری گرگان یک بازی بیشتر انجام داده اند تا با تیم دانشگاه آزاد وضعیت متفاوتی پیدا کنیم ولی روز دوشنبه قطعا بازی نزدیکی از هر دو تیم به نمایش در خواهد آمد.



می خواهیم برای بازی برگشت خیالمان راحت باشد



بازیکن تیم بسکتبال راه و ترابری قم با تمجید از عملکرد تیم بسکتبال راه و ترابری قم در طول این فصل، تصریح کرد: با توانمندی که در تک ‌تک بازیکنان تیم سراغ داریم، قطعا برای پیروزی به مصاف دانشگاه آزاد اسلامی تهران می‌رویم تا برای بازی برگشت خیالمان راحت باشد. دیدار رفت راه و ترابری قم و دانشگاه آزاد اسلامی تهران در مرحله پایانی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور از ساعت 17 دوشنبه برگزار می‌شود.

