به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی 60 نفره متشکل از دانشجویان رشته مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل و انجمن متالوژی کرج، از تجهیزات ساخت نیروگاه‌های گروه مپنا بازدید کردند.

این امر با هدف ارتقای روابط صنعت و دانشگاه و آشنایی بیشتر دانشگاهیان با صنعت برق کشور که در گروه مپنا تبلور یافته، صورت گرفته است.

طی این بازدید، دانشجویان از بخشهای مختلف کارخانجات تولیدی گروه از جمله شرکتهای مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا، پره‌توربین مپنا و ژنراتور مپنا بازدید کردند.

همچنین بازدیدکنندگان ضمن پرسش و پاسخ با متخصصان هریک از شرکتها از نزدیک با توانایی‌های مختلف گروه در حوزه تولید تجهیزات نیروگاهی آشنا شده اند.

آشنایی بازدیدکنندگان با روشهای تولید قطعات مختلف به کار رفته در محصولات گروه از دیگر مواردی بود که طی بازدید یادشده صورت گذرفت.

همچنین طی این بازدید به سئوالات بازدیدکنندگان در زمینه‌های مختلف نظیر مشخصات محصولات و ماشین‌آلات نصب شده و به صورت مبسوط پاسخ داده شد.

