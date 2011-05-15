جشنواره کن کیم کی دوک را از خواب بیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، "آری رانگ" فیلمی درباره زندگی خود کارگردان است. این فیلم مستند / داستانی که در بخش جنبی نوعی نگاه جشنواره به نمایش درآمده، کیم کی دوک را در تبعیدی خود خواسته برای کنار آمدن با شکست‌هایش چه در زندگی شخصی و چه به عنوان کارگردان نشان می‌دهد.

کیم کی دوک که برای ساخت فیلم‌هایش چندین جایزه از جشنواره‌های معتبر جهانی همچون ونیز برده مقابل دوربین اعتراف می‌کند که در سال 2008 و هنگام ساخت فیلم "رویا"، یکی از بازیگران زن فیلمش در صحنه‌ای که قرار بود خود را حلق آویز کند چیزی نمانده بود که واقعا جان خود را از دست بدهد.

دوک در ادامه می‌گوید که این حادثه او را به افسردگی و احساس گناه مبتلا کرده است. در ادامه دوک رو به دوربین می‌گوید که از فیلمسازی به عنوان شیوه‌ای برای درمان خود بهره می‌گیرد. وی در صحنه‌ای از فیلم می‌گوید: من خواب بودم و جشنواره کن مرا از خواب بیدار کرد. این فیلم را ساختم تا از خود بپرسم من که هستم و سینما چیست؟

فیلم "آری رانگ" جمعه شب در بخش نوعی نگاه جشنواره کن به نمایش در آمد.

