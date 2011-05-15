به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، سید مرتضی سقاییاننژاد از ایجاد زیرساختهای اولین خط تراموا از ایستگاه پاسداران در خیابان امام خمینی(ره) تا میدان شهدا به طول 10 کیلومتر تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: شهرداری اصفهان برای خرید واگنهای تراموا بالغ بر 700 میلیارد ریال هزینه میکند.
وی اظهار داشت: راهاندازی اولین خط تراموا به طول 10 کیلومتر در دو فاز از ایستگاه پاسداران در خیابان امام خمینی(ره) تا میدان جمهوری اسلامی به طول هفت کیلومتر و از این میدان تا شهدا به طول سه کیلومتر پیشبینی شده و تاکنون قراردادهای لازم در این ارتباط منعقد شده است.
شهردار اصفهان با اشاره به انتخاب واگنها و تجهیزات تراموا از کشورهای خارجی تصریح کرد: خرید این واگنها از سوی شهرداری اصفهان با هزینهای بالغ بر 700 میلیارد ریال انجام میشود.
وی اضافه کرد: امیدواریم زیرساختهای اولین خط تراموا از ایستگاه پاسداران در خیابان امام خمینی(ره) تا میدان شهدا به طول 10 کیلومتر تا پایان سال جاری ایجاد شود.
سقاییاننژاد با بیان اینکه تراموا ظرفیت جابهجایی 10 هزار نفر در ساعت را دارد ادامه داد: به منظور کاهش آلودگی شهر اصفهان و ترافیک سنگین در این شهر، راهاندازی در زیر پل روگذر امام خمینی(ره) از ایستگاه پاسداران تا میدان جمهوری اسلامی و از این میدان بعد از عبور از خیابان فروغی تا شهدا به تصویب شورای عالی ترافیک رسیده است.
وی با بیان اینکه این طرح با رعایت تمام امور زیست محیطی و اصول ایمنی و استانداردهای فنی و با لحاظ تمام امور رفاهی برای مسافران این وسیله حمل و نقل عمومی صورت خواهد گرفت، بیان داشت: شهرداری اصفهان تراموا را به منظور کاهش بار ترافیکی درون شهری و تسهیل در رفت و آمد، به خصوص در محور فروغی راه اندازی خواهد کرد، همچنین دسترسی آسان به ایستگاههای شمال ـ جنوب مترو از اهداف اجرای این طرح محسوب میشود.
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