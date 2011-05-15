انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در چناران برگزار می شود

مسیح الله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران، اظهارداشت: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و رسیدگی به مشکلات آنان سازمانی مردم نهاد در سه سطح کشوری، استانی و شهرستانی تشکیل شده است.

رئیس اداره بازرگانی چناران در ادامه افزود: در چناران نیز از این طرح استقبال خوبی صورت گرفته است و 190نفر عضو این سازمان شده اند که برای همه کارت شناسائی، صادر شده است.

وی در خصوص انتخابات هیئت مدیره گفت: ملاک شرکت در هیئت مدیره داشتن کارشناسی است که 25 نفر نامزد عضویت در هیئت مدیره شده اند.

غفوری افزود: انتخابات هیئت مدیره 29 اردیبهشت با حضور تمامی اعضاء محل مجمع امور صنفی در این شهرستان، برگزار می شود.

