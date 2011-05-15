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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در چناران برگزار می شود

انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در چناران برگزار می شود

چناران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی چناران گفت: در راستای تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان انتخابات هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در چناران برگزار می شود.

مسیح الله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران، اظهارداشت: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و رسیدگی به مشکلات آنان سازمانی مردم نهاد در سه سطح کشوری، استانی و شهرستانی تشکیل شده است.

رئیس اداره بازرگانی چناران در ادامه افزود: در چناران نیز از این طرح استقبال خوبی صورت گرفته است و 190نفر عضو این سازمان شده اند که برای همه کارت شناسائی، صادر شده است.

وی در خصوص انتخابات هیئت مدیره گفت: ملاک شرکت در هیئت مدیره داشتن کارشناسی است که 25 نفر نامزد عضویت در هیئت مدیره شده اند.

غفوری افزود: انتخابات هیئت مدیره 29 اردیبهشت با حضور تمامی اعضاء محل مجمع امور صنفی در این شهرستان، برگزار می شود.
 

کد مطلب 1311995

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