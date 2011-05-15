مدودف خواستار سهم مساوی روسیه در سپر موشکی اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ کرملین در بیانیه ای با اشاره به نامه دیمیتری مدودف به اعضا شورای ناتو - روسیه اعلام کرد : سامانه دفاع موشکی اروپا تنها در حالی می تواند موثر و مفید باشد که روسیه در آن نقش مساوی داشته باشد.

مدودف همچنین در این بیانیه گفت که سامانه موشکی مستفر شده نباید علیه هر یک از طرفین باشد و توانایی راهبردی هر یک از طرفین را تضعیف کند.

ناتو و روسیه در ماه نوامبر پس از سال ها اختلاف، برای همکاری برای ساخت یک سامانه دفاع موشکی به توافق رسیدند. اما اختلاف روسیه و ناتو بر سر اجرای این سامانه هنوز پابرجا مانده زیرا در حالی که ناتو مایل به ساخت دو سپر دفاعی مجزا و مبادله اطلاعاتی دو طرف در باره آنهاست، روسیه خواستار یک سامانه مشترک است.

بیانیه دبروز شنبه مدودف دو هفته پیش از دیدار اوباما از لهستان صادر شد که قرار است در آن استقرار هواپیماهای جنگنده آمریکایی را در این کشور تایید کرده و در باره استقرار موشک های رهگیر در خاک این کشور گفتگو کند.