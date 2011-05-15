ایران با هند، افغانستان و چین تایپه همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان اجلاس هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا که در چین برگزاری شد قرعهکشی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا نیز برگزار شد که طی آن 16تیم شرکت کننده در این رقابتها حریفان خود را در مرحله مقدماتی شناختند. قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:
گروه A: ایران، هند، افغانستان و چین تایپه
گروه B: چین، اندونزی، سریلانکا، ازبکستان
گروه C: ژاپن، قزاقستان، پاکستان، تایلند
گروه D: کره جنوبی، استرالیا، ترکمنستان، قطر
شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 30 شهریورماه تا 8 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد. امارات و لبنان دو تیم دیگر شرکت کننده در این رقابتها بودند که پیش از برگزاری مراسم قرعه کشی انصراف خود را اعلام کردند.
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