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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

والیبال قهرمانی آسیا/

ایران با هند، افغانستان و چین تایپه همگروه شد

ایران با هند، افغانستان و چین تایپه همگروه شد

تیم ملی والیبال کشورمان دیدارهای مقدماتی خود در مسابقات قهرمانی مردان آسیا را مقابل تیم‌هایی از هند، افغانستان و چین‌تایپه برگزار می‎کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان اجلاس هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا که در چین برگزاری شد قرعه‎کشی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا نیز برگزار شد که طی آن 16تیم شرکت کننده در این رقابت‎ها حریفان خود را در مرحله مقدماتی شناختند. قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:

گروه A: ایران، هند، افغانستان و چین تایپه
گروه B: چین، اندونزی، سریلانکا، ازبکستان
گروه C: ژاپن، قزاقستان، پاکستان، تایلند
گروه D: کره جنوبی، استرالیا، ترکمنستان، قطر

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 30 شهریورماه تا 8 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد. امارات و لبنان دو تیم دیگر شرکت کننده در این رقابت‎ها بودند که پیش از برگزاری مراسم قرعه کشی انصراف خود را اعلام کردند.

کد مطلب 1311999

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