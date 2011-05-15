ایران با هند، افغانستان و چین تایپه همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان اجلاس هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا که در چین برگزاری شد قرعه‎کشی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا نیز برگزار شد که طی آن 16تیم شرکت کننده در این رقابت‎ها حریفان خود را در مرحله مقدماتی شناختند. قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:

گروه A: ایران، هند، افغانستان و چین تایپه

گروه B: چین، اندونزی، سریلانکا، ازبکستان

گروه C: ژاپن، قزاقستان، پاکستان، تایلند

گروه D: کره جنوبی، استرالیا، ترکمنستان، قطر

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 30 شهریورماه تا 8 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد. امارات و لبنان دو تیم دیگر شرکت کننده در این رقابت‎ها بودند که پیش از برگزاری مراسم قرعه کشی انصراف خود را اعلام کردند.