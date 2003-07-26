تماشاخانه مهر ايام فاطميه را با تئاتر "طوبي" مي گذراند

به گزارش خبرگزاري هنري " مهر " ، دكتر مهدي پور رضائيان ـ مدير مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري ـ در گفتگو با ستاد خبري حوزه هنري ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت : همايش مذكور به طرح نمايشي ماجراهاي مربوط به ميلاد و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخته ودر صورت استقبال مخاطبان ، هر ساله برگزار خواهد شد .

" پور رضائيان " ضمن تشكر از كارگردانهاي حاضر در اين همايش به خصوص " نصر الله قادري " از تمامي كارگردانهاي برجسته تئاتر كشور دعوت به عمل آورد تا در برپايي هرچه باشكوه تر اين همايش در سال آينده با مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري همكاري كنند .

گفتني است؛ تمامي تعميرات تماشاخانه مهر حوزه هنري به اتمام رسيده و تمامي نمايش هاي " همايش تئاتر طوبي " در اين تماشاخانه اجرا خواهند شد.

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