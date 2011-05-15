نمایش مستند بالیوودی در کن جنجالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند که در مراسم "نمایش نیمه شب" جشنواره روی پرده رفت قرار بود بزرگداشتی از سینمای موزیکال هند باشد.

پیش از آغاز نمایش فیلم تیری فرمو مدیر جشنواره در ستایش سینمای هند پیامی را قرائت کرد. در حالی که قبل از آن گروهی از ستارگان سینمای هند از روی فرش قرمز جشنواره عبور کرده و وارد سالن شدند.

اما عده‌ای از منتقدان و تماشاگران جدی جشنواره در نیمه‌های نمایش فیلم سالن نمایش را به عنوان اعتراض ترک کردند. این مستند را شکار کاپور فیلمساز هندی الاصل انگلیسی و عضو هیئت داوران جشنواره کن در سال گذشته کارگردانی کرده است. او پس از نمایش فیلم گفت ایده ساخت این مستند را تیری فرمو به او داده است.