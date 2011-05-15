  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

جشنواره کن- 30/

نمایش مستند بالیوودی در کن جنجالی شد

نمایش مستند بالیوودی در کن جنجالی شد

نمایش مستند "بالیوود: بزرگ‌ترین داستان عاشقانه دنیا" در کن واکنش‌های مثبت و منفی تماشاگران را به دنبال داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند که در مراسم "نمایش نیمه شب" جشنواره روی پرده رفت قرار بود بزرگداشتی از سینمای موزیکال هند باشد.

پیش از آغاز نمایش فیلم تیری فرمو مدیر جشنواره در ستایش سینمای هند پیامی را قرائت کرد. در حالی که قبل از آن گروهی از ستارگان سینمای هند از روی فرش قرمز جشنواره عبور کرده و وارد سالن شدند.

اما عده‌ای از منتقدان و تماشاگران جدی جشنواره در نیمه‌های نمایش فیلم سالن نمایش را به عنوان اعتراض ترک کردند. این مستند را شکار کاپور فیلمساز هندی الاصل انگلیسی و عضو هیئت داوران جشنواره کن در سال گذشته کارگردانی کرده است. او پس از نمایش فیلم گفت ایده ساخت این مستند را تیری فرمو به او داده است.

کد مطلب 1312001

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها