  1. استانها
  2. البرز
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

حیدری خبر داد:

189 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان ساوجبلاغ مسدود شد

189 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان ساوجبلاغ مسدود شد

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ساوجبلاغ گفت: با همکاری دستگاه های ذیربط، 189 حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حیدری افزود: چاههای غیر مجاز سطح منابع آب زیر زمینی را پایین می آورند و این یک زنگ خطر است.

وی ادامه داد: 14 مورد تجاوز به حریم رودخانه در این منطقه شناسایی شده و باید تلاشها در جهت کاهش این امر ادامه داشته باشد.

این مسئول عنوان کرد: کار آزادسازی این اراضی و برخورد با متصرفان آن در دست پیگیری است ضمن اینکه شهرداری کوهسار در برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز در این شهر، ضعیف عمل می کند.

وی  خاطرنشان کرد: مجموعه این شهرداری در تخریب بناهای غیر قانونی همکاری لازم را با دیگر دستگاههای مسئول ندارد.

حیدری اضافه کرد: به دلیل جاذبه های طبیعی و آب و هوای مناسب و کوهستانی این منطقه، پدیده ساخت و ساز غیر قانونی در آن رو به گسترش است.

ساخت و ساز غیر قانونی، تخریب اراضی کشاورزی را نیز به دنبال دارد

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ساوجبلاغ افزود: ساخت و ساز غیر قانونی، افزون بر به هم زدن سیمای منطقه، تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری این گونه اراضی را نیز به همراه دارد.

حیدری گفت: زمینهای کشاورزی سرمایه های اصلی این شهرستان اند و نباید مورد سوء استفاده و تخریب قرار گیرند.

وی یادآور شد: باید به یاد داشته باشیم که ساخت و ساز غیر مجاز از عوامل تخریب اراضی کشاورزی هستند که این امر، لزوم کاهش این نوع ساخت و سازها را بیش از پیش آشکار می کند.

کد خبر 1312007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها