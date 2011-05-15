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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

اقدام خداپسندانه یک گلستانی در بازگرداندن 1000 دلار وجه نقد تبعه فرانسوی

اقدام خداپسندانه یک گلستانی در بازگرداندن 1000 دلار وجه نقد تبعه فرانسوی

گرگان - خبرگزاری مهر: یک تبعه کشور فرانسه از اقدام خداپسندانه کارمند جهادکشاورزی گلستان در پیداکردن و بازگرداندن یک عدد کیف دستی حاوی هزار دلار پول نقد متعلق به وی تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در پی اقدامی بشر دوستانه و خداپسندانه یک کیف دستی حاو ی مبلغ هزار دلار به همراه مدارک ، توسط" اسماعیل رستم پور" یکی از کارمندان سازمان جهادکشاورزی گلستان به صاحبش بر گردانده شد.

مدیر حوزه ریاست سازمان جهادکشاورزی گلستان در این زمینه گفت: یکی از همکاران صدیق سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در پی اقدامی بشر دوستانه یک عدد کیف دستی که حاوی هزار دلار پول نقد به همراه گذرنامه و بلیط هواپیماه را که در محل ساختمان شماره (1) سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان جا گذاشته بود به صاحبش تحویل داد.

عید محمد فاروقی افزود: اریک ساندر لاب تبعه کشور فرانسه که در حال حاضر در مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران مشغول به گذراندن انجام رساله دکتری درباره تاریخ  جهاد سازندگی و نقش آن در توسعه و عمران روستاها در بعد از انقلاب  است.

وی گفت: این محقق در سفری که برای انجام تحقیقات به شهر گرگان و سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان داشته در هنگام خروج از سایت سازمان کیف دستی خود را در سازمان فراموش می کنند.
 
 وی از عمل بجا و شایسته آقای اسماعیل رستم پور که این کار بشر دوستانه و خداپسندانه را انجام داد و گفت: این تبعه فرانسوی از عمل خداپسندانه این کارمند قدردانی کرده است.

کد مطلب 1312009

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