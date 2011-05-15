36 هزار قطعه جوجه یکروزه وارد کشور شد

غفور عبداللهی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اقدام در راستای در روند جلوگیری از کمبود جوجه های تخم گذار در سطح استان و کشور صورت گرفته است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به تامین جوجه یک روزه واحدهای تخم گذار استان و کشور گفت: این تعداد جوجه های یکروزه، از شهر کوکسافن کشور آلمان توسط بخش خصوصی خریداری و از طریق فرودگاه مهرآباد وارد کشور و به شهرستان مرندحمل شدند.

وی با تاکید به اهمیت تزریق این تعداد جوجه مادر به بدنه سیستم تولید مرغ تخم گذار استان گفت: با توجه به شرایط ایده آل این تعداد جوجه وارداتی برای ازدیاد و افزایش نسل مرغ های تخم گذار استان و کشور، این امر در میان مدت خواهد توانست روند تولید مرغ تخم گذار استان و در نهایت تخم مرغ شمال غرب کشور را متحول و نحوه ارتقای کمی و کیفی محصول تولیدی را بهبود بخشد.

عبدالهی با اشاره به برنامه این معاونت در بهینه سازی روند تولید محصولات دامی در مراحل مختلف آن و ایجاد زمینه لازم برای افزایش نفوذ تخصص های جدید در روند تولید و بستر سازی لازم برای ایجاد امکان استفاده بهینه از بسته های حمایتی دولت در بخش تولید و پرورش دام و طیور گفت: تعامل بیشتر بخش مدیریتی با بخش خصوصی و تشکل های تولیدی در سال جاری شتاب بیشتری را خواهد داشت تا در سال جهاد اقتصادی با توان بیشتر زمینه توسعه پایدار بخش، در شمال غرب کشور با توجه به پتانسیل های آن، محقق شود.